Выпускники, которым Путин пожелал победы в конкурсе, сделают про него видео

САМАРА, 15 июн — РИА Новости. Выпускники школы из Ульяновской области, которым президент РФ Владимир Путин пожелал победы на конкурсе "Выпускной-2017" во время "прямой линии", сделают ролик об общении с президентом, сообщил РИА Новости ученик краснополковской общеобразовательной школы Иван Мурасов.

"О том, что удастся выйти на связь с президентом, я узнал только сегодня. Все мы очень рады, что удалось поговорить с Владимиром Владимировичем и что он пожелал нам удачи… Мы подготовим ролик о нашем общении с президентом. Планируем, что он будет готов в течение нескольких дней, и мы разместим его в социальных сетях. О том, что будет в ролике про президента, не скажу, это — сюрприз", — сказал Мурасов.

По словам Ивана, его родители смотрели "прямую линию" и очень обрадовались, узнав, что сыну удалось пообщаться с Путиным. Он рассказал, что вместе с одноклассниками хочет добиться победы в конкурсе. После окончания школы юноша намерен поступить в техникум и стать юристом.

Во время ежегодной "прямой линии" ученик девятого класса общеобразовательной школы из села Краснополка Ульяновской области Иван Мурасов и его одноклассники попросили президента пожелать им удачи в интернет-конкурсе "Выпускной-2017" и сказать напутственные слова. Путин исполнил их желание.

Село Краснополка расположено в Карсунском районе Ульяновской области. В населенном пункте проживает чуть более 700 человек. В единственной школе обучается только до девятого класса порядка 46 учеников.

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