"Фосагро" готово помочь жительнице Апатитов, обратившейся к Путину

МУРМАНСК, 15 июн – РИА Новости. Градообразующее предприятие города Апатиты компания "Фосагро" выразило готовность оказать помощь в лечении 24-летней Дарьи Стариковой, которая обратилась во время "прямой линии" к президенту Владимиру Путину с жалобами, сообщила журналистам губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

В ходе "прямой линии" к президенту обратилась Дарья Старикова из города Апатиты, которой поставили диагноз рак четвертой стадии. При этом, по ее словам, изначально врачи ставили ей диагноз межпозвоночный остеохондроз, лечили спину и из-за этого время в лечении было упущено. При этом в городе наблюдается недостаток узких специалистов, большую часть которых перевели в соседний Кировск.

"Что касается Даши (Дарьи Стариковой — ред.), уже проявило готовность градообразующее предприятие – компания "Фосагро" оказать помощь в ее лечении в любой клинике, где ей эту помощь оказать можно, они готовы профинансировать ее лечение", — сказала губернатор.

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