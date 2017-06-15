КРАСНОКУМСКОЕ (Ставропольский край), 15 июн — РИА Новости. Пострадавшая от паводка жительница Ставрополья Валентина Саковская, которая пожаловалась во время прямой линии президенту Владимиру Путину на то, что не получила компенсации, сообщила РИА Новости, что ее опросили следователи.

В четверг жительница села Краснокумского Георгиевского района в ходе прямой линии сообщила, что так и не получила положенной компенсации, а за подготовку справок для признания ее пострадавшей органы власти и МФЦ просят платить. Прокуратура Ставропольского края начала проверку по фактам, озвученным в обращении.

"В доме проходят следственные действия, у меня спрашивали подробности, и почему не стала обращаться в прокуратуру и другие органы. Потому что бесполезно. Я сама не платила за вызов независимой комиссии 6 тысяч рублей, но мои соседи, знакомые смогут показать квитанции об оплате услуг", — сказала РИА Новости Саковская.

Заместитель главы администрации Георгиевского района Георгий Батин заявил РИА Новости, что все граждане получат помощь, а тем, кому пришлось платить за вызов комиссии, деньги вернут.

"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>