В Югре отреагировали на жалобы жителей Путину на условия проживания

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 июн – РИА Новости. В настоящее время почти три тысячи человек проживают в домах-вагончиках в городе Нягань Ханты-Мансийского автономного округа, ожидая расселения в рамках муниципальной программы, запущенной в 2012 году, сообщили РИА Новости в правительстве региона.

О проблеме, связанной с проживанием в вагончике, в эфире прямой линии президенту Владимиру Путину рассказала жительница города. Она отметила, что программа по сносу и расселению работает, но слишком растянута по времени.

"По состоянию на 1 июня 2017 года, на территории города Нягани продолжает оставаться еще 965 приспособленных для проживания строений, в которых проживают 1272 семьи", — заявили в правительстве региона, уточнив, что речь идет примерно о 2900 зарегистрированных по месту жительства граждан.

Отмечается, что программа расселения из балочного массива стартовала в муниципалитетах Югры в 2012 году. Так, в Нягани число таких строений за время действия программы сократилось примерно на 35%.

К ситуации уже подключилась окружная прокуратура. В ведомстве заявили, что проведут проверку совместно с властями Нягани, чтобы выяснить точное количество жилых вагончиков на территории города.

Ранее сообщалось, что за пять лет на ликвидацию вагонов-городков в Ханты-Мансийском автономном округе было направлено 4,6 миллиарда рублей. На данный момент эта проблема отсутствует более чем в половине муниципальных образований региона.

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