В Югре отреагировали на жалобы жителей Путину на условия проживания
17:2815.06.2017
(обновлено: 17:29 15.06.2017)
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 июн – РИА Новости. В настоящее время почти три тысячи человек проживают в домах-вагончиках в городе Нягань Ханты-Мансийского автономного округа, ожидая расселения в рамках муниципальной программы, запущенной в 2012 году, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
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Не захотел(а) отправлять
Не знал(а), куда их слать
О проблеме, связанной с проживанием в вагончике, в эфире прямой линии президенту Владимиру Путину рассказала жительница города. Она отметила, что программа по сносу и расселению работает, но слишком растянута по времени.
"По состоянию на 1 июня 2017 года, на территории города Нягани продолжает оставаться еще 965 приспособленных для проживания строений, в которых проживают 1272 семьи", — заявили в правительстве региона, уточнив, что речь идет примерно о 2900 зарегистрированных по месту жительства граждан.
Отмечается, что программа расселения из балочного массива стартовала в муниципалитетах Югры в 2012 году. Так, в Нягани число таких строений за время действия программы сократилось примерно на 35%.
К ситуации уже подключилась окружная прокуратура. В ведомстве заявили, что проведут проверку совместно с властями Нягани, чтобы выяснить точное количество жилых вагончиков на территории города.
Ранее сообщалось, что за пять лет на ликвидацию вагонов-городков в Ханты-Мансийском автономном округе было направлено 4,6 миллиарда рублей. На данный момент эта проблема отсутствует более чем в половине муниципальных образований региона.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Президент России в пятнадцатый раз отвечает на вопросы россиян в рамках программы "Прямая линия с Владимиром Путиным".
За два часа до начала эфира сотрудники сall-центра приняли почти 1,9 миллиона обращений граждан, которые хотели задать свой вопрос президенту.
Большинство граждан, чтобы оставить обращение, звонили в сall-центр, 370 тысяч вопросов поступили через смс, еще 280 тысяч были оставлены пользователями в социальных сетях.
Президент уверен в важности проведения прямых линий с гражданами России. По словам главы государства, подобный формат общения не только помогает решать какие-то социальные проблемы на местах, но и позволяет властям понять, что больше всего беспокоит россиян на данный момент.
Согласно опросу Фонда "Общественное мнение", три четверти россиян (74%) отметили необходимость проведения прямой линии с президентом России, при этом 57% опрошенных уверены, что ее проведение влияет на положение дел в стране.
Прямая линия началась с обсуждения темы экономического кризиса. Президент отметил, что, согласно имеющимся объективным данным, рецессия в российской экономике преодолена.
Говоря об экономических проблемах, глава государства отметил снижение доходов россиян. По его словам, существующая структура экономики определяет низкую производительность труда. "Если мы не будем ее повышать, то тогда не будет и новых рабочих мест, тогда не будут повышаться доходы. Это ключевая вещь", - сказал президент.
В ходе прямой линии президент отметил, что санкции хоть и повлияли на состояние российской экономики, однако более важной проблемой стало падение цен на нефть, газ и металлургическую промышленность.
В ходе прямой линии Путин напомнил, что, по оценкам ООН, Россия потеряла от санкций 50-52 миллиарда долларов, а те, кто их ввели, - 100 миллиардов долларов.
Во время прямой линии житель Владивостока пожаловался президенту о сложностях, которые возникают при получении "дальневосточного гектара". Глава государства пообещал изучить этот вопрос и разобраться с кадастровыми проблемами.
Президент России в ходе прямой линии рассказал и о причинах назначений новых губернаторов. По словам главы государства, в каких-то регионах губернаторы сами "поставили вопрос о том, чтобы использовали их на других участках работы". "Где-то мы почувствовали, что люди уже хотят перемен, и поэтому инициировали этот процесс", — отметил Путин.