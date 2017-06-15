НАЛЬЧИК, 15 июн – РИА Новости. На счет пострадавшей от паводка жительницы Ставрополья, которая пожаловалась во время "прямой линии" президенту Владимиру Путину на то, что не получила компенсации, переведены 60 тысяч рублей, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

В четверг жительница села Краснокумского Георгиевского района в ходе прямой линии сообщила, что так и не получила положенной компенсации, а за подготовку справок для признания ее пострадавшей органы власти и МФЦ просят платить. По указанию генеральной прокуратуры прокуратура Ставропольского края начала проверку по фактам, озвученным в обращении в ходе "прямой линии".

"На банковский счет домовладения заявительницы из села Краснокумское уже переведена компенсация в размере 60 тысяч рублей", — приводит слова Владимирова его пресс-служба.

Он отметил, что пока в край не поступили выделенные для помощи пострадавшим федеральные средства, выплаты ведутся из регионального бюджета. На сегодня компенсации в размере 10 тысяч рублей выплачены более 12 тысячам человек, 50 тысяч рублей получили 344 человека, по 100 тысяч рублей 229 человек.

"Непосредственно в Краснокумском получателями помощи в размере 10 тысяч рублей до сегодняшнего дня стал 1131 человек. Сегодня – еще 344 человека, среди которых и семья участницы "прямой линии", — добавил губернатор.

По его словам, информация о том, что документы для людей в районе паводка якобы выдаются платно – это сигнал тревоги. "Такое совершенно недопустимо. Если сообщение подтвердится, ответственные должностные лица будут немедленно уволены", — подчеркнул Владимиров.

Он также сообщил, что выехал в Краснокумское, чтобы лично разобраться в ситуации. "Со своей стороны окажу любое содействие федеральным надзорным и контрольным органам, которые будут ее проверять. В Георгиевский район также направлена проверка контрольного управления аппарата правительства края", — пояснил губернатор.

Паводок в Ставропольском крае вызвали рекордные за полвека дожди. От стихии в регионе пострадали 28 населенных пунктов. Более 2 тысяч домов, в которых проживают свыше 6,6 тысячи человек, оказались затоплены.

"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления в онлайн-репортаже РИА Новости >>