Губернатор Московской области выехал на место свалки в Балашихе

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выехал на мусорный полигон в подмосковной Балашихе, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

"Да, губернатор выехал на место", — сообщили в пресс-службе правительства области.

Президент России Владимир Путин в четверг в ходе прямой линии заявил, что попросит правительство и главу Московской области заняться проблемой приближающейся к жилым домам и существующей уже более полувека мусорной свалки в подмосковной Балашихе. К главе государства обратились жители домов в одном из микрорайонов Балашихи, которые живут рядом с мусорным полигоном.

Ранее в четверг Следственный комитет РФ сообщил, что разрешение на строительство жилых домов возле полигона бытовых и промышленных отходов в подмосковной Балашихе было выдано незаконно.