Мурманский губернатор едет в Апатиты после звонка больной девушки Путину

МУРМАНСК, 15 июн – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Марина Ковтун написала в своем аккаунте в Twitter о том, что в пятницу отправится в Апатиты после того, как к президенту Владимиру Путину на "прямую линию" обратилась с жалобой девушка из города Апатиты, страдающая от онкологического заболевания.

"По обращению к Президенту Дарьи Стариковой, завтра еду в Апатиты, проблему Даши и организацию здравоохранения в городе обсудим на месте", — написала губернатор.

В ходе "прямой линии" к президенту обратилась Дарья Старикова из города Апатиты, которой поставили диагноз рак четвертой стадии. При этом, по ее словам, изначально врачи ставили ей диагноз межпозвоночный остеохондроз, лечили спину и из-за этого время в лечении было упущено. При этом в городе наблюдается недостаток узких специалистов, большую часть которых перевели в соседний Кировск.

"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>