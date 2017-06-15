Росприроднадзор проверит свалку в Балашихе

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Росприроднадзор проведет проверку мусорного полигона на территории подмосковной Балашихи, сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

"По мусорному полигону на территории города Балашиха Московской области Росприроднадзор проведет проверку. Дал соответствующее поручение руководителю службы", — сказал Донской.

Президент России Владимир Путин в ходе "прямой линии" заявил, что попросит правительство и главу Московской области заняться проблемой приближающейся к жилым домам и существующей уже более полувека мусорной свалки в подмосковной Балашихе. К главе государства обратились жители домов в одном из микрорайонов Балашихи, которые живут рядом с мусорным полигоном.

Ранее в четверг Следственный комитет РФ сообщил, что разрешение на строительство жилых домов возле полигона бытовых и промышленных отходов в подмосковной Балашихе было выдано незаконно.

"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>