Путин: только суд сможет решить вопрос о виновности Серебренникова

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017

РИА НОВОСТИ. ПУТИН О СЕРЕБРЕННИКОВЕ И ГОГОЛЬ ЦЕНТРЕ: ТОЛЬКО СУД ПОСЛЕ РАССЛЕДОВАНИЯ СМОЖЕТ РЕШИТЬ ВОПРОС О ВИНОВНОСТИ

"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>