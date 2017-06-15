Путин прокомментировал приговор экс-главе ФСИН Реймеру

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прокомментировал приговор, вынесенный экс-директору ФСИН России Александру Реймеру.

"Он сам преступил закон и, насколько мне известно, суд вчера вынес решение. Это реальный срок лишения свободы — 8 лет. Это серьезное наказание", — сказал Путин.

"Давайте будем полагаться на работу судебной системы, которой, разумеется, тоже нужно совершенствование, но, тем не менее, другой инстанции по Конституции, определяющей меру наказания того или иного человека, совершившего правонарушение, не существует", — добавил он.

Замоскворецкий суд Москвы в среду приговорил к восьми годам колонии экс-директора ФСИН Реймера по делу об афере с электронными браслетами. Украдено было 1,23 миллиарда рублей. Реймера признали виновным в мошенничестве, кроме реального срока суд приговорил его к выплате штрафа в 800 тысяч рублей.

Бывший замглавы ФСИН Николай Криволапов получил 5 лет и 8 месяцев колонии общего режима со штрафом 600 тысяч руб, экс-глава ведомственного ФГУПа Виктор Определенов — 6 лет колонии со штрафом 700 тысяч рублей.

По данным обвинения, Реймер и другие фигуранты дела создали в системе ФСИН предприятие для производства электронных браслетов, разместив госзаказ без конкурса. На самом деле, как выяснило следствие, браслеты производились другим предприятием и затем поставлялись в ведомство, за что подсудимые получали откаты в 10%.

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