Путин: за работой управляющих компаний в ЖКХ нужно следить на всех уровнях

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии в четверг отметил проблему в лицензировании управляющих компаний в ЖКХ и заявил о необходимости контроля за качеством их работы, как на муниципальном, так и на федеральном уровне.

"У нас несколько лет назад было принято решение о лицензировании этих компаний, я сам принимал это решение. Но проблема в том, что эти компании должны были к конкретному сроку все лицензироваться, а реально смогли это сделать только 13%. Оказалось, что эти правящие компании не готовы к тому, чтобы должным образом организовать эту работу. И первое, что нужно сделать, — добиться того, чтобы уровень их качества работа отвечал предъявляемым требованиям. Это нужно добиваться настойчиво. Это касается регионального уровня власти, муниципального и с федерального надо за этим внимательно следить", — сказал Путин.

Президент также напомнил о ранее введенной в РФ уголовной ответственности за фальсификацию протоколов общих собраний жильцов, выступающих на стороне тех или иных компаний.

"Мы ввели даже уголовную ответственность за фальсификацию протоколов общих собраний. Мы столкнулись и с этим. Ввели серьезные штрафы за нарушение качества работы, вот это все нужно довести до конца, но и на повестке дня стоит еще ряд вопросов", — добавил глава государства, отметив, что правительство не оставит эти вопросы без внимания и закроет их в ближайшее время.

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