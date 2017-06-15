Путин заявил, что никогда не забудет попытки его обмануть

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что и у него бывают ситуации, когда кто-то пытается его обмануть.

"У каждого здесь сидящего есть опыт, когда его пытались обмануть. И у вас, у меня, вообще у всех. Такого не бывает, чтобы нас не пытались обманывать. Я тоже человек, меня тоже пытаются иногда (обмануть)", — сказал Путин.

Однако, как отметил президент, прежде чем отреагировать на попытку обмана, он старается понять мотивы поступившего так человека.

"Но я этого (попытки обмана – ред.) не забуду", — подчеркнул Путин.

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