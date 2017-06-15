Проморолики RT завоевали два золота премии "Медиабренд"

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Телеканал RT одержал победу в двух номинациях российской премии "Медиабренд", которая присуждается за достижения в области телевизионного маркетинга, продвижения и дизайна, сообщили в пресс-службе канала.

"Первое место в категории "Лучший проморолик документальной, аналитической или новостной программы" занял проморолик программы-интервью "Противоположности". Ведущая Оксана Бойко не просто задает своим гостям – знаковым фигурам современности – острые вопросы, но и вступает с ними в дебаты", — говорится в пресс-релизе.

Победу в номинации "Лучшая эфирная промокампания телепрограммы, спецэфира или имиджа канала" одержала серия роликов Twitter-проекта RT #1917LIVE, реконструирующего на английском языке события Русской революции. В режиме реального времени десятки исторических деятелей, таких как Владимир Ленин и император Николай II, "публикуют" свои сообщения день в день, как если бы события развивались 100 лет назад. На аккаунты проекта уже подписались более 100 тысяч человек, более 115 тысяч твитов использовали уникальный хэштег #1917LIVE. О проекте вышли публикации более чем на 10 языках.

В этом году премия "Медиабренд" прошла в пятый раз. В конкурсе участвовали как федеральные российские телеканалы, так и региональные.

RT неоднократно завоевывал российские и международные премии. Телеканал является обладателем специальной награды, присужденной в рамках ежегодной премии Союза журналистов России "Золотое Перо" и "Премии Рунета". Кроме того, RT — единственный российский телеканал, пятикратно номинированный на престижную премию Emmy. RT был также удостоен главной награды фестиваля в Монте-Карло и одержал победу в People's Voice Award — зрительском голосовании "интернет-Оскара" Webby Awards. RT — многократный призер New York Festivals и PromaxBDA – одной из самых престижных международных премий в области промо, маркетинга и дизайна.