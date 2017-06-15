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Общество

Эксперты о проблемах демографии: нужно сохранить существующую поддержку

15:4215.06.2017
(обновлено: 15:57 15.06.2017)
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© Fotolia / Photocreo BednarekСемья. Архивное фотоСемья. Архивное фото
© Fotolia / Photocreo Bednarek

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг в ходе прямой линии сообщил, что правительство обсудит меры по улучшению демографической ситуации. Эксперты, опрошенные РИА Новости, сошлись во мнении, что главное – сохранить существующую поддержку, предусмотрев возможность выделения дополнительных средств.

Президент отметил, что набор мер по повышению демографии в России может быть разным, включая продление программы материнского капитала. Он отметил, что необходимо подумать о том, как стимулировать рождение первого ребенка у молодых мам. Президент добавил, что также надо подумать о том, как стимулировать рождение второго, третьего ребенка у более взрослых мам — 30 лет и старше.

Основная мера — продление маткапитала

Профессор Высшей школы экономики Андрей Коротаев знаком с теми мерами, которые рассматриваются как в правительстве, так и в экспертной среде. По его словам, основной мерой должно стать продление программы материнского капитала.

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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"Программу маткапитала предлагается продолжить после 2018 года, предусмотреть при этом возможность направления части средств материнского капитала на ежемесячные пособия детям в возрасте от полутора до трех лет на оплату услуг по уходу и присмотру за детьми, и иные выплаты, повышающие самообеспечение семьи", — рассказал эксперт.

При этом, по словам Коротаева, предлагается не применять критерии нуждаемости при реализации мер демографической политики. "Они должны носить универсальный характер, а не быть сугубо только для самых бедных", — отметил эксперт.

Обсуждаются, по словам, Коротаева, и жилищные программы поддержки молодых и многодетных семей, в том числе на выделенных участках. Значительный вклад в поддержку молодых семей может внести развитие услуг по присмотру и уходу за детьми до трех лет, в том числе обустройство яслей, которым уже озаботилось правительство.

"Критический возраст – пока ребенок от одного до трех лет, после этого покрывается потребность детскими садами, а эти два года исключительно важные, поэтому ясли и няни – это эффективная мера помощи семьям с детьми, в том числе развитие системы сертифицированных нянь – предполагается разработка стандартов специалистов по присмотру и уходу за детьми. При этом есть надежда, что будет возможность получения семьями субсидий на услуги этих сертифицированных нянь, плюс домашние детские сады", — заявил эксперт.

Коротаев также отметил, что обсуждается увеличение размера родового сертификата для женщин после 30 лет в случае рождения третьего и последующих детей.

Консервация против непредсказуемости

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Член комиссии ОП РФ по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Елена Тополева-Солдунова считает, что в первую очередь нужно сохранить уже существующие меры.

"Увеличение рождаемости может произойти только после того, как будет реализован целый комплекс мер, но главное – сохранить те меры, которые уже сейчас действуют в поддержку семьи и детей. На принятие семьей решения о рождении ребенка сильно влияет стабильность ситуации в стране и предсказуемость получения тех мер поддержки, которые действуют в настоящее время. Очень вредны шарахания и непредсказуемость", — заявила эксперт.

Тополева-Солдунова отметила, что важно сохранить программу материнского капитала на длительный срок и не возвращаться каждые два года к бурным публичным дебатам о его возможной отмене. Именно это вселяет в общество ощущение неуверенности в завтрашнем дне.

"Для тех семей, которые нуждаются, возможно, стоит разрешить тратить какую-то небольшую фиксированную часть материнского капитала на текущие нужды", — предлагает собеседница агентства.

Она считает, что стоило бы адресно увеличить пособия на детей разного возраста, и когда это позволит экономическая ситуация, следует подумать об увеличении пособий, прежде всего, на детей от 1,5 до 3 лет, поскольку в это время женщина часто еще не может выйти на работу, а пособия минимальны. По ее словам, одновременно нужно создавать места в яслях.

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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"У нас почти ликвидирована очередь в детские сады, а вот с яслями все хуже. Кроме того, продумать меры по стимулированию таких работодателей, которые создают благоприятные условия для работающих мам маленьких детей", — сказала Тополева-Солдунова.

Эксперт заявила, что вопрос жилья сильно влияет на демографию. По ее словам, полезной мерой была бы выплата компенсаций семьям, имеющим детей, для покрытия части долга по ипотечному кредиту.

"Но в целом, к сожалению, сейчас неблагоприятная демографическая ситуация, когда уменьшается число женщин репродуктивного возраста, и поэтому для поддержания благоприятной демографической ситуации необходимо думать и об увеличении продолжительности жизни, и о поддержании ее качества у людей старшего поколения. Не обойтись здесь и без мигрантов", — резюмировала Тополева-Солдунова.

Адресный подход

Профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александр Щербаков также поддерживает развитие жилищных программ для молодых семей.

"В регионах можно было бы усовершенствовать ипотечные программы, чтобы помогать молодым семьям избавляться от ипотечных долгов при рождении ребенка", — сказал эксперт.

Трансляция Прямой линии с Владимиром Путиным. 15 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Путин допустил, что часть маткапитала можно будет "получить на руки"
При этом Щербаков уверен, что поддерживать следует прежде всего рождение третьего ребенка, именно это приведет к расширенному демографическому воспроизводству населения, а не просто временному улучшению ситуации.

Щербаков считает, что при назначении пособий нужно использовать адресный подход, "чтобы демографическая ситуация прежде всего получала бы какое-то стимулирование именно в тех регионах, где она наиболее критическая".

"У нас есть регионы, где ситуация сравнительно хороша, и есть места, где ситуация куда хуже. Это различные регионы, поэтому вводить такие меры было бы с экономической точки зрения безрассудно. Нужен выборочный подход именно там, где рождаемость ниже средних показателей", — сказал эксперт.

Завлабораторией исследований демографии, миграции и рынка труда Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Алла Тындик считает, что стимулировать первые рождения "практически невозможно".

"Рождение первого ребенка связано с формированием брачного союза и практически никогда не зависит от каких-то экономических условий, по крайней мере, по сравнению с последующими рождениями", — заявила эксперт.

По ее словам, есть меры в других странах, которые применялись, чтобы стимулировать более ранние рождения второго ребенка – в одних странах они дали свой эффект, в других нет.

Поддержка до 16 лет и психологии для матерей

Директор АНО "Институт научно-общественной экспертизы" Сергей Рыбальченко считает, что возможности использования маткапитала необходимо расширять.

"Было бы правильно все-таки для семей, которые находятся у края бедности, рассмотреть возможность введения ежемесячных выплат из средств материнского капитала на текущие нужды. Как пособия в первую очередь для женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком с полутора до трех лет, в перспективе я бы ввел и для других семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, выплаты такого ежемесячного пособия при наличии ребенка до 16 лет", – заявил Рыбальченко.

Эксперт поддерживает и развитие системы ухода за детьми или дошкольного образования до трех лет, поскольку "это дает возможность мамам, прежде всего, своевременно вернуться к работе и помочь себе не деньгами, а услугами".

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Рыбальченко также призывает развивать программы консультирования и социальной помощи женщинам, которые находится в трудной жизненной ситуации в связи с беременностью или рождением ребенка. По оценкам эксперта, примерно 15% женщин, которые прошли психологическое консультирование, принимают решение сохранить ребенка.

"На мой взгляд, это особенно важно для женщин, которые находится в возрасте после 30 лет, для этой категории женщин я порекомендовал бы также увеличить стоимость родового сертификата: по крайней мере, процентов на 30. Чтобы заинтересовать не только самих матерей, но и службы родовспоможения в сохранении беременности у женщин, который находится в возрасте старше 30 лет, либо многодетных мам", — сказал эксперт.

Собеседник агентства подчеркнул, что принятые меры не должны быть разовыми. "Мы должны применять принцип – семья во всех политиках, сейчас в связи с тем, что указом президента принято решение о десятилетии детства, помощь, забота о семьях должны фигурировать и в экономической, и в жилищной, и в коммунальной политике. В образовании, здравоохранении должна быть первостепенной семья, тогда наши меры будут носить не разовый характер, а будут нацелены в конечном счете на изменение ценностей в семье и нашем обществе", — сказал Рыбальченко.

Фокус на продолжительность жизни

Директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева считает, что из повышения рождаемости "выжали все, что можно" и сейчас правительству следует обратить внимание на продолжительность жизни.

"В России создали культ рождаемости, хотя резервы улучшения демографической ситуации в стране кроются в росте продолжительность жизни и снижении смертности, а рождаемость у нас находится на оптимальном уровне при том, что в репродуктивный возраст вступает малочисленное поколение матерей, которые просто не могут родить больше. Коэффициент почти 1,8 — это некий оптимум, можно мечтать о том чтобы его повысить, но наша задача, прежде всего, его поддержать, правительство занимается этим", — заявила Малева.

Она отметила, что даже при росте продолжительности жизни в России разрыв со странами запада не сокращается. Она также отметила, что нельзя стимулировать рождаемость и одновременно мириться с феноменом детской бедности.

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин рассказал о мерах по увеличению рождаемости
"Мы стимулируем рождаемость, а, если мы взглянем на структуру бедных, то придем к выводу, что более 70% бедных в стране составляют семьи, поэтому я бы делала акцент другой: нужна поддержка семей с детьми вне зависимости от того рожают они второго, третьего ребенка или не рожают", — отметила эксперт.

Малева также считает, что меры, которые направлены на поддержание ранней рождаемости (система мер поддержки для тех, кто родил первого ребенка до 25 лет или до 30 лет родил двоих), не вредные, но большого толка не принесут, поскольку "люди будут рожать раньше, но не больше".

"Если бы мы не стимулировали, женщина родила бы в 27 лет, второго в 34. Мы можем сделать так, что она родит раньше, но она все равно родит двоих, а не троих", — отметила собеседница агентства.

Эксперт также сомневается, что материнский капитал является достаточной мерой для поддержания рождаемости на прежнем уровне. "Демографические факторы, о которых я говорила, малочисленное поколение матерей: материнский капитал не может с этим справиться. Когда число матерей было высоким, казалось, что материнский капитал неплохо работает, но когда мы столкнулись с поколением матерей, которые способны родить мало, материнский капитал не в силах преодолеть эту тенденцию. Не надо от него этого ждать чуда, более того, если бы люди рожали ради материнского капитала, то это было бы трагической страницей нашей истории – не надо детей рожать за деньги", — сказала Малева.

При этом эксперт уверена, что материнский капитал нужно сохранять, при его отмене "ситуация будет еще хуже". Однако, отметила Малева, индексировать материнский капитал в ближайшее время скорее всего не будут.

За ходом "Прямой линии с Владимиром Путиным" следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>

Прямая линия с Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент России в пятнадцатый раз отвечает на вопросы россиян в рамках программы "Прямая линия с Владимиром Путиным".15 июня 2017. Президент РФ Владимир Путин в основной студии московского Гостиного двора во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в эфире российских телеканалов и радиостанций
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России в пятнадцатый раз отвечает на вопросы россиян в рамках программы "Прямая линия с Владимиром Путиным".
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© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
За два часа до начала эфира сотрудники сall-центра приняли почти 1,9 миллиона обращений граждан, которые хотели задать свой вопрос президенту.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкБольшинство граждан, чтобы оставить обращение, звонили в сall-центр, 370 тысяч вопросов поступили через смс, еще 280 тысяч были оставлены пользователями в социальных сетях.Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Большинство граждан, чтобы оставить обращение, звонили в сall-центр, 370 тысяч вопросов поступили через смс, еще 280 тысяч были оставлены пользователями в социальных сетях.
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© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент уверен в важности проведения прямых линий с гражданами России. По словам главы государства, подобный формат общения не только помогает решать какие-то социальные проблемы на местах, но и позволяет властям понять, что больше всего беспокоит россиян на данный момент.
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© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Согласно опросу Фонда "Общественное мнение", три четверти россиян (74%) отметили необходимость проведения прямой линии с президентом России, при этом 57% опрошенных уверены, что ее проведение влияет на положение дел в стране.
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© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Прямая линия началась с обсуждения темы экономического кризиса. Президент отметил, что, согласно имеющимся объективным данным, рецессия в российской экономике преодолена.
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Говоря об экономических проблемах, глава государства отметил снижение доходов россиян. По его словам, существующая структура экономики определяет низкую производительность труда. "Если мы не будем ее повышать, то тогда не будет и новых рабочих мест, тогда не будут повышаться доходы. Это ключевая вещь", - сказал президент.
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© РИА Новости / Михаил Климентьев
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В ходе прямой линии Путин напомнил, что, по оценкам ООН, Россия потеряла от санкций 50-52 миллиарда долларов, а те, кто их ввели, - 100 миллиардов долларов.
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© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Во время прямой линии житель Владивостока пожаловался президенту о сложностях, которые возникают при получении "дальневосточного гектара". Глава государства пообещал изучить этот вопрос и разобраться с кадастровыми проблемами.
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© РИА Новости / Виталий Аньков
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Президент России в ходе прямой линии рассказал и о причинах назначений новых губернаторов. По словам главы государства, в каких-то регионах губернаторы сами "поставили вопрос о том, чтобы использовали их на других участках работы". "Где-то мы почувствовали, что люди уже хотят перемен, и поэтому инициировали этот процесс", — отметил Путин.
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