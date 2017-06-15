Орловский губернатор рассказал о ситуации с пунктами гемодиализа в регионе

БРЯНСК, 15 июн – РИА Новости. Орловская область занимается организацией дополнительных пунктов проведения гемодиализа в Ливнах и Мценске, что позволит более качественно оказывать помощь нуждающимся в этой процедуре людям, сообщил РИА Новости губернатор Вадим Потомский, комментируя вопрос президенту РФ от жительницы региона, поступивший на прямую линию.

Президент РФ Владимир Путин в четверг пообещал проработать и решить вопрос транспортировки больных на гемодиализ, озвученный жительницей Орловской области.

"Мы решаем вопрос с улучшением обслуживания больных, нуждающихся в процедуре гемодиализа, ранее сделать эту процедуру можно было только в Орле. Теперь такая возможность появляется во Мценске и Ливнах", — сказал губернатор.

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