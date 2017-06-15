Путин ответил на вопрос о коррумпированности чиновников

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Проблема коррупции чиновников в России остается острой, но уже не в числе первых, и дело не в домашних арестах и посадках, а в неизбежности наказания, заявил во время "прямой линии" президент РФ Владимир Путин.

"По поводу коррумпированных чиновников — проблема эта известна, считаю, что она является острой. Хотя анализ перечня вопросов, который сейчас поступает, показывает, что по сравнению с прошлыми мероприятиями подобного рода эта тема не находится в числе первых. Тем не менее, я считаю, что это вопрос важный, острый, и дело не в домашних арестах и даже не в посадках, а дело в том, чтобы ни одно правонарушение не осталось без внимания государства и без наказания — вот что самое главное", — сказал президент.

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