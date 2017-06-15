В аэропорту "Платов" после прямой линии рассказали о работе над расписанием

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июн — РИА Новости, Иван Капустин. Работа над расписанием строящегося к Чемпионату мира по футболу 2018 года аэропорта "Платов" в Ростовской области только начинается, информации о количестве прямых рейсов пока нет, сообщила РИА Новости официальный представитель аэропорта Ольга Ладейщикова.
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В четверг, 15 июня, во время "Прямой линии" президента РФ Владимира Путина директор по производству действующего аэропорта в Ростове-на-Дону Александр Серов пригласил главу государства на открытие нового аэропорта и посетовал на то, что пассажиры вынуждены летать из Ростова через Москву или пользоваться другими видами транспорта. Серов спросил президента, предусмотрено ли расширение межрегиональной маршрутной сети и увеличение прямых рейсов между городами РФ. Путин отметил, что работа над этой проблемой уже идет. По словам главы государства, есть программа развития аэропортовой сети, также будет увеличено количество аэропортов.
"Работа над расписанием только начинается, пока конкретной информации об авиакомпаниях, рейсах, направлениях предоставить не можем, потому что ее просто нет. Пока не можем предоставить информацию, сколько будет рейсов прямых или через Москву", — пояснила собеседник агентства.
Ранее специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов сообщил, что аэропорт "Платов" позволит жителям субъектов на юге РФ гораздо меньше летать через Москву.
Аэропорт "Платов" строят в Аксайском районе Ростовской области, в 4 километрах от станицы Грушевская. Проект предусматривает строительство пассажирского терминала пропускной способностью 8 миллионов человек ежегодно. Общий объем финансирования — 37,2 миллиарда рублей, из которых около 18 миллиардов рублей даст федеральный бюджет, 907,1 миллиона — областной и 18,3 миллиарда рублей составляют средства основного инвестора — группы компаний "Ренова". Первый полет из аэропорта запланирован на 1 декабря 2017 года.
За ходом "Прямой линии с Владимиром Путиным" следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Президент России в пятнадцатый раз отвечает на вопросы россиян в рамках программы "Прямая линия с Владимиром Путиным".
За два часа до начала эфира сотрудники сall-центра приняли почти 1,9 миллиона обращений граждан, которые хотели задать свой вопрос президенту.
Большинство граждан, чтобы оставить обращение, звонили в сall-центр, 370 тысяч вопросов поступили через смс, еще 280 тысяч были оставлены пользователями в социальных сетях.
Президент уверен в важности проведения прямых линий с гражданами России. По словам главы государства, подобный формат общения не только помогает решать какие-то социальные проблемы на местах, но и позволяет властям понять, что больше всего беспокоит россиян на данный момент.
Согласно опросу Фонда "Общественное мнение", три четверти россиян (74%) отметили необходимость проведения прямой линии с президентом России, при этом 57% опрошенных уверены, что ее проведение влияет на положение дел в стране.
Прямая линия началась с обсуждения темы экономического кризиса. Президент отметил, что, согласно имеющимся объективным данным, рецессия в российской экономике преодолена.
Говоря об экономических проблемах, глава государства отметил снижение доходов россиян. По его словам, существующая структура экономики определяет низкую производительность труда. "Если мы не будем ее повышать, то тогда не будет и новых рабочих мест, тогда не будут повышаться доходы. Это ключевая вещь", - сказал президент.
В ходе прямой линии президент отметил, что санкции хоть и повлияли на состояние российской экономики, однако более важной проблемой стало падение цен на нефть, газ и металлургическую промышленность.
В ходе прямой линии Путин напомнил, что, по оценкам ООН, Россия потеряла от санкций 50-52 миллиарда долларов, а те, кто их ввели, - 100 миллиардов долларов.
Во время прямой линии житель Владивостока пожаловался президенту о сложностях, которые возникают при получении "дальневосточного гектара". Глава государства пообещал изучить этот вопрос и разобраться с кадастровыми проблемами.
Президент России в ходе прямой линии рассказал и о причинах назначений новых губернаторов. По словам главы государства, в каких-то регионах губернаторы сами "поставили вопрос о том, чтобы использовали их на других участках работы". "Где-то мы почувствовали, что люди уже хотят перемен, и поэтому инициировали этот процесс", — отметил Путин.