В аэропорту "Платов" после прямой линии рассказали о работе над расписанием

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июн — РИА Новости, Иван Капустин. Работа над расписанием строящегося к Чемпионату мира по футболу 2018 года аэропорта "Платов" в Ростовской области только начинается, информации о количестве прямых рейсов пока нет, сообщила РИА Новости официальный представитель аэропорта Ольга Ладейщикова.

В четверг, 15 июня, во время "Прямой линии" президента РФ Владимира Путина директор по производству действующего аэропорта в Ростове-на-Дону Александр Серов пригласил главу государства на открытие нового аэропорта и посетовал на то, что пассажиры вынуждены летать из Ростова через Москву или пользоваться другими видами транспорта. Серов спросил президента, предусмотрено ли расширение межрегиональной маршрутной сети и увеличение прямых рейсов между городами РФ. Путин отметил, что работа над этой проблемой уже идет. По словам главы государства, есть программа развития аэропортовой сети, также будет увеличено количество аэропортов.

"Работа над расписанием только начинается, пока конкретной информации об авиакомпаниях, рейсах, направлениях предоставить не можем, потому что ее просто нет. Пока не можем предоставить информацию, сколько будет рейсов прямых или через Москву", — пояснила собеседник агентства.

Ранее специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов сообщил, что аэропорт "Платов" позволит жителям субъектов на юге РФ гораздо меньше летать через Москву.

Аэропорт "Платов" строят в Аксайском районе Ростовской области, в 4 километрах от станицы Грушевская. Проект предусматривает строительство пассажирского терминала пропускной способностью 8 миллионов человек ежегодно. Общий объем финансирования — 37,2 миллиарда рублей, из которых около 18 миллиардов рублей даст федеральный бюджет, 907,1 миллиона — областной и 18,3 миллиарда рублей составляют средства основного инвестора — группы компаний "Ренова". Первый полет из аэропорта запланирован на 1 декабря 2017 года.

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