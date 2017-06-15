Орловский губернатор: надо увеличить сумму федеральной льготы на лекарства
БРЯНСК, 15 июн – РИА Новости. Губернатор Орловской области Вадим Потомский считает, что регионы смогут решить проблему с обеспечением лекарствами инвалидов при условии увеличения суммы федеральной льготы. Об этом он сообщил РИА Новости, комментируя вопрос жительницы региона Клавдии, заданный президенту РФ в ходе прямой линии.
Жительница Орловской области, инвалид первой группы, посетовала на то, что не может своевременно получить жизненно необходимые ей лекарственные препараты. Она рассказала, что уже обращалась со своим вопросом напрямую к губернатору, однако полностью решить проблему, по ее словам, не удается. Президент пообещал проработать этот вопрос с региональными властями.
Потомский сообщил, что на уровне региона заявительнице оказывается возможная поддержка, но решать эту проблему комплексно необходимо на федеральном уровне.
"Необходимо увеличивать сумму выплат льготникам. Сейчас она 800 рублей, ее не хватает. Надо увеличивать стоимость федеральной льготы. Эту женщину мы знаем, она была у меня на личном приеме. На уровне региона оказываем ей возможную помощь", – добавил губернатор.
За ходом "Прямой линии с Владимиром Путиным" следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Президент России в пятнадцатый раз отвечает на вопросы россиян в рамках программы "Прямая линия с Владимиром Путиным".
За два часа до начала эфира сотрудники сall-центра приняли почти 1,9 миллиона обращений граждан, которые хотели задать свой вопрос президенту.
Большинство граждан, чтобы оставить обращение, звонили в сall-центр, 370 тысяч вопросов поступили через смс, еще 280 тысяч были оставлены пользователями в социальных сетях.
Президент уверен в важности проведения прямых линий с гражданами России. По словам главы государства, подобный формат общения не только помогает решать какие-то социальные проблемы на местах, но и позволяет властям понять, что больше всего беспокоит россиян на данный момент.
Согласно опросу Фонда "Общественное мнение", три четверти россиян (74%) отметили необходимость проведения прямой линии с президентом России, при этом 57% опрошенных уверены, что ее проведение влияет на положение дел в стране.
Прямая линия началась с обсуждения темы экономического кризиса. Президент отметил, что, согласно имеющимся объективным данным, рецессия в российской экономике преодолена.
Говоря об экономических проблемах, глава государства отметил снижение доходов россиян. По его словам, существующая структура экономики определяет низкую производительность труда. "Если мы не будем ее повышать, то тогда не будет и новых рабочих мест, тогда не будут повышаться доходы. Это ключевая вещь", - сказал президент.
В ходе прямой линии президент отметил, что санкции хоть и повлияли на состояние российской экономики, однако более важной проблемой стало падение цен на нефть, газ и металлургическую промышленность.
В ходе прямой линии Путин напомнил, что, по оценкам ООН, Россия потеряла от санкций 50-52 миллиарда долларов, а те, кто их ввели, - 100 миллиардов долларов.
Во время прямой линии житель Владивостока пожаловался президенту о сложностях, которые возникают при получении "дальневосточного гектара". Глава государства пообещал изучить этот вопрос и разобраться с кадастровыми проблемами.
Президент России в ходе прямой линии рассказал и о причинах назначений новых губернаторов. По словам главы государства, в каких-то регионах губернаторы сами "поставили вопрос о том, чтобы использовали их на других участках работы". "Где-то мы почувствовали, что люди уже хотят перемен, и поэтому инициировали этот процесс", — отметил Путин.