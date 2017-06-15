БРЯНСК, 15 июн – РИА Новости. Губернатор Орловской области Вадим Потомский считает, что регионы смогут решить проблему с обеспечением лекарствами инвалидов при условии увеличения суммы федеральной льготы. Об этом он сообщил РИА Новости, комментируя вопрос жительницы региона Клавдии, заданный президенту РФ в ходе прямой линии.

Жительница Орловской области, инвалид первой группы, посетовала на то, что не может своевременно получить жизненно необходимые ей лекарственные препараты. Она рассказала, что уже обращалась со своим вопросом напрямую к губернатору, однако полностью решить проблему, по ее словам, не удается. Президент пообещал проработать этот вопрос с региональными властями.

Потомский сообщил, что на уровне региона заявительнице оказывается возможная поддержка, но решать эту проблему комплексно необходимо на федеральном уровне.

"Необходимо увеличивать сумму выплат льготникам. Сейчас она 800 рублей, ее не хватает. Надо увеличивать стоимость федеральной льготы. Эту женщину мы знаем, она была у меня на личном приеме. На уровне региона оказываем ей возможную помощь", – добавил губернатор.

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