Пострадавшая от паводка жительница Ставрополья не обращалась в МФЦ

НАЛЬЧИК, 15 июн – РИА Новости. Пострадавшая от паводка жительница селения Краснокумское Ставропольского края, пожаловавшая во время прямой линии президенту Владимиру Путину на то, что ее просят платить деньги за справки, не обращалась в многофункциональный центр (МФЦ) села, где она проживает, сообщила РИА Новости представитель МФЦ.

В четверг жительница села Краснокумского Георгиевского района в ходе прямой линии сообщила, что так и не получила положенной компенсации, а за подготовку справок для признания ее пострадавшей органы власти и МФЦ просят платить. По указанию генеральной прокуратуры прокуратура Ставропольского края начала проверку по фактам, озвученным в обращении в ходе прямой линии.

"К нам, в МФЦ Краснокумского эта женщина не обращалась", — сказала собеседница агентства.

При этом она подтвердила, что справка, которую должна получить пострадавшая, является платной. "Это справка о недвижимости. Она платная по всей России, стоит 1800 рублей", — пояснила представитель МФЦ.

Паводок в Ставропольском крае вызвали рекордные за полвека дожди. От стихии в регионе пострадали 28 населенных пунктов. Более 2 тысяч домов, в которых проживают свыше 6,6 тысячи человек, оказались затоплены. Как ранее сообщили в администрации Минераловодского городского округа, всего краю потребуется 162 миллиона рублей на единовременные выплаты всем жителям региона, попавшим в зону подтопления, 620 миллионов рублей — на выплаты частичного ущерба, 387 миллионов рублей — за полную утрату.