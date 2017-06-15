В саратовском МЧС отчитались о зарплате пожарных после обращения к Путину

САРАТОВ, 15 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Среднемесячная зарплата пожарных в подразделениях главного управления МЧС по Саратовской области заметно превышает восемь тысяч рублей, о которых было заявлено в четверг на прямой линии с президентом РФ, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы регионального главка МЧС Наталия Куличенкова.

Ведущая в ходе прямой линии с Владимиром Путиным в четверг озвучила президенту сообщение от "начальника пожарной команды Александра Мельникова" из Саратовской области, который спросил, "как можно получать пожарному 8 тысяч рублей в месяц и рисковать жизнью за эту зарплату". Также были озвучены другие низкие зарплаты у других бюджетников в регионах РФ. Путин пояснил, что эти люди не получали индексацию, так как не оказались в майских указах, но власти это исправят с 1 января 2018 года.

"Что касается заработной платы, озвученной товарищем Мельниковым, в системе МЧС России, в частности на территории Саратовской области, таких заработных плат нет. Средняя ежемесячная заработная плата пожарного, тем более начальника части, — гораздо выше", — сказала собеседница агентства.

Вместе с тем она отметила, что уровень зарплаты зависит от ряда факторов. "Все зависит от того, к какой категории личного состава относится человек – работник или сотрудник, какая у него должность, есть ли звание", — пояснила Куличенкова.

Собеседница агентства добавила, что сотрудника Александра Мельникова в рядах МЧС в Саратовской области нет. "В главном управлении МЧС России по Саратовской области и подведомственных подразделениях Александр Мельников, который направил вопрос в адрес президента РФ, службу не проходит", — сказала начальник пресс-службы.

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