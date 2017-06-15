В саратовском МЧС отчитались о зарплате пожарных после обращения к Путину

САРАТОВ, 15 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Среднемесячная зарплата пожарных в подразделениях главного управления МЧС по Саратовской области заметно превышает восемь тысяч рублей, о которых было заявлено в четверг на прямой линии с президентом РФ, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы регионального главка МЧС Наталия Куличенкова.
Ведущая в ходе прямой линии с Владимиром Путиным в четверг озвучила президенту сообщение от "начальника пожарной команды Александра Мельникова" из Саратовской области, который спросил, "как можно получать пожарному 8 тысяч рублей в месяц и рисковать жизнью за эту зарплату". Также были озвучены другие низкие зарплаты у других бюджетников в регионах РФ. Путин пояснил, что эти люди не получали индексацию, так как не оказались в майских указах, но власти это исправят с 1 января 2018 года.
"Что касается заработной платы, озвученной товарищем Мельниковым, в системе МЧС России, в частности на территории Саратовской области, таких заработных плат нет. Средняя ежемесячная заработная плата пожарного, тем более начальника части, — гораздо выше", — сказала собеседница агентства.
Вместе с тем она отметила, что уровень зарплаты зависит от ряда факторов. "Все зависит от того, к какой категории личного состава относится человек – работник или сотрудник, какая у него должность, есть ли звание", — пояснила Куличенкова.
Собеседница агентства добавила, что сотрудника Александра Мельникова в рядах МЧС в Саратовской области нет. "В главном управлении МЧС России по Саратовской области и подведомственных подразделениях Александр Мельников, который направил вопрос в адрес президента РФ, службу не проходит", — сказала начальник пресс-службы.
За ходом "Прямой линии с Владимиром Путиным" следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Президент России в пятнадцатый раз отвечает на вопросы россиян в рамках программы "Прямая линия с Владимиром Путиным".
За два часа до начала эфира сотрудники сall-центра приняли почти 1,9 миллиона обращений граждан, которые хотели задать свой вопрос президенту.
Большинство граждан, чтобы оставить обращение, звонили в сall-центр, 370 тысяч вопросов поступили через смс, еще 280 тысяч были оставлены пользователями в социальных сетях.
Президент уверен в важности проведения прямых линий с гражданами России. По словам главы государства, подобный формат общения не только помогает решать какие-то социальные проблемы на местах, но и позволяет властям понять, что больше всего беспокоит россиян на данный момент.
Согласно опросу Фонда "Общественное мнение", три четверти россиян (74%) отметили необходимость проведения прямой линии с президентом России, при этом 57% опрошенных уверены, что ее проведение влияет на положение дел в стране.
Прямая линия началась с обсуждения темы экономического кризиса. Президент отметил, что, согласно имеющимся объективным данным, рецессия в российской экономике преодолена.
Говоря об экономических проблемах, глава государства отметил снижение доходов россиян. По его словам, существующая структура экономики определяет низкую производительность труда. "Если мы не будем ее повышать, то тогда не будет и новых рабочих мест, тогда не будут повышаться доходы. Это ключевая вещь", - сказал президент.
В ходе прямой линии президент отметил, что санкции хоть и повлияли на состояние российской экономики, однако более важной проблемой стало падение цен на нефть, газ и металлургическую промышленность.
В ходе прямой линии Путин напомнил, что, по оценкам ООН, Россия потеряла от санкций 50-52 миллиарда долларов, а те, кто их ввели, - 100 миллиардов долларов.
Во время прямой линии житель Владивостока пожаловался президенту о сложностях, которые возникают при получении "дальневосточного гектара". Глава государства пообещал изучить этот вопрос и разобраться с кадастровыми проблемами.
Президент России в ходе прямой линии рассказал и о причинах назначений новых губернаторов. По словам главы государства, в каких-то регионах губернаторы сами "поставили вопрос о том, чтобы использовали их на других участках работы". "Где-то мы почувствовали, что люди уже хотят перемен, и поэтому инициировали этот процесс", — отметил Путин.