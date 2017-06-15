Путин обозначил основную задачу российской медицины

15:1815.06.2017
(обновлено: 15:19 15.06.2017)
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Задача номер один в российской медицине — обеспечить доступность помощи, сказал президент РФ Владимир Путин во время "прямой линии".
Да, решил(а) впервые попробовать
Конечно, причем не в первый раз
Не захотел(а) отправлять
Не знал(а), куда их слать
"Мы все хорошо знаем, проблема с медициной есть везде, и всегда пациенты так или иначе критически относятся к тому, что в области медицины делается практически во всех странах. Именно поэтому в тех же Соединенных Штатах еще прежний президент начал проводить реконструкцию этой сферы, провел закон, который вызвал много критики, потом вновь пришедший президент фактически отменил эту реформу, то же самое в Европе происходит", — сказал Путин.
Он отметил, что в России не меньше, а может быть даже больше проблем.
"Тем не менее, за три года у нас заведено новых объектов, это в основном там ФАПы, поликлиники, правда, в десять раз больше, чем в предыдущее время. За три года построено две тысячи медицинских объектов. Есть проблема, которая заключает в том, что у нас не хватает узких специалистов, и поэтому фактически не устраняются и очереди. Только теперь они выглядят не визуально так, что люди приходят к врачу и стоят в очереди, а стоят в очереди за талончиком так называемым, но это ничем не лучше. Надо переходить к электронным очередям, причем сделать это так, чтобы по факту это работало. Но и наконец, самое главное — обеспечить доступность, это задача номер один сегодня в медицине. Обеспечить доступность медицинской помощи", — добавил президент.
В ходе "прямой линии" к президенту обратилась Дарья Старикова из города Апатиты (Мурманская область), которой поставили диагноз рак четвертой стадии. При этом, по ее словам, изначально врачи ставили ей диагноз межпозвоночный остеохондроз, лечили спину и из-за этого время в лечении было упущено. При этом в городе наблюдается недостаток узких специалистов, большую часть которых перевели в соседний Киров.
"В вашем случае, конечно, мы посмотри на это самым внимательным образом. Не знаю из чего исходили организаторы здравоохранения в этом регионе… Апатиты — это горняцкий город, понятно, там люди работают в непростых условиях, и они нуждаются в особом внимании со стороны медицинских работников. Исходили, может, из чисто формальных вещей, что из этого города до Кирова недалеко ехать, но тем не менее, люди сталкиваются с такими проблемами, о которых вы сказали. Обязательно посмотрим. Либо эту надо достроить, ибо старую восстановить больницу. поработаем, я вам обещаю. Ну и Даша, что касается твоей проблемы, тоже этим позанимаемся, счастливо тебе, выздоравливай", — добавил Путин.
За ходом "Прямой линии с Владимиром Путиным" следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Президент России в пятнадцатый раз отвечает на вопросы россиян в рамках программы "Прямая линия с Владимиром Путиным".
За два часа до начала эфира сотрудники сall-центра приняли почти 1,9 миллиона обращений граждан, которые хотели задать свой вопрос президенту.
Большинство граждан, чтобы оставить обращение, звонили в сall-центр, 370 тысяч вопросов поступили через смс, еще 280 тысяч были оставлены пользователями в социальных сетях.
Президент уверен в важности проведения прямых линий с гражданами России. По словам главы государства, подобный формат общения не только помогает решать какие-то социальные проблемы на местах, но и позволяет властям понять, что больше всего беспокоит россиян на данный момент.
Согласно опросу Фонда "Общественное мнение", три четверти россиян (74%) отметили необходимость проведения прямой линии с президентом России, при этом 57% опрошенных уверены, что ее проведение влияет на положение дел в стране.
Прямая линия началась с обсуждения темы экономического кризиса. Президент отметил, что, согласно имеющимся объективным данным, рецессия в российской экономике преодолена.
Говоря об экономических проблемах, глава государства отметил снижение доходов россиян. По его словам, существующая структура экономики определяет низкую производительность труда. "Если мы не будем ее повышать, то тогда не будет и новых рабочих мест, тогда не будут повышаться доходы. Это ключевая вещь", - сказал президент.
В ходе прямой линии президент отметил, что санкции хоть и повлияли на состояние российской экономики, однако более важной проблемой стало падение цен на нефть, газ и металлургическую промышленность.
В ходе прямой линии Путин напомнил, что, по оценкам ООН, Россия потеряла от санкций 50-52 миллиарда долларов, а те, кто их ввели, - 100 миллиардов долларов.
Во время прямой линии житель Владивостока пожаловался президенту о сложностях, которые возникают при получении "дальневосточного гектара". Глава государства пообещал изучить этот вопрос и разобраться с кадастровыми проблемами.
Президент России в ходе прямой линии рассказал и о причинах назначений новых губернаторов. По словам главы государства, в каких-то регионах губернаторы сами "поставили вопрос о том, чтобы использовали их на других участках работы". "Где-то мы почувствовали, что люди уже хотят перемен, и поэтому инициировали этот процесс", — отметил Путин.