Путин обозначил основную задачу российской медицины

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Задача номер один в российской медицине — обеспечить доступность помощи, сказал президент РФ Владимир Путин во время "прямой линии".

"Мы все хорошо знаем, проблема с медициной есть везде, и всегда пациенты так или иначе критически относятся к тому, что в области медицины делается практически во всех странах. Именно поэтому в тех же Соединенных Штатах еще прежний президент начал проводить реконструкцию этой сферы, провел закон, который вызвал много критики, потом вновь пришедший президент фактически отменил эту реформу, то же самое в Европе происходит", — сказал Путин.

Он отметил, что в России не меньше, а может быть даже больше проблем.

"Тем не менее, за три года у нас заведено новых объектов, это в основном там ФАПы, поликлиники, правда, в десять раз больше, чем в предыдущее время. За три года построено две тысячи медицинских объектов. Есть проблема, которая заключает в том, что у нас не хватает узких специалистов, и поэтому фактически не устраняются и очереди. Только теперь они выглядят не визуально так, что люди приходят к врачу и стоят в очереди, а стоят в очереди за талончиком так называемым, но это ничем не лучше. Надо переходить к электронным очередям, причем сделать это так, чтобы по факту это работало. Но и наконец, самое главное — обеспечить доступность, это задача номер один сегодня в медицине. Обеспечить доступность медицинской помощи", — добавил президент.

В ходе "прямой линии" к президенту обратилась Дарья Старикова из города Апатиты (Мурманская область), которой поставили диагноз рак четвертой стадии. При этом, по ее словам, изначально врачи ставили ей диагноз межпозвоночный остеохондроз, лечили спину и из-за этого время в лечении было упущено. При этом в городе наблюдается недостаток узких специалистов, большую часть которых перевели в соседний Киров.

"В вашем случае, конечно, мы посмотри на это самым внимательным образом. Не знаю из чего исходили организаторы здравоохранения в этом регионе… Апатиты — это горняцкий город, понятно, там люди работают в непростых условиях, и они нуждаются в особом внимании со стороны медицинских работников. Исходили, может, из чисто формальных вещей, что из этого города до Кирова недалеко ехать, но тем не менее, люди сталкиваются с такими проблемами, о которых вы сказали. Обязательно посмотрим. Либо эту надо достроить, ибо старую восстановить больницу. поработаем, я вам обещаю. Ну и Даша, что касается твоей проблемы, тоже этим позанимаемся, счастливо тебе, выздоравливай", — добавил Путин.

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