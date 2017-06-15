В Находке установят систему мониторинга воздуха после жалоб жителей Путину

ВЛАДИВОСТОК, 15 июн — РИА Новости. Вопрос создания системы мониторинга воздуха в Находке, где жители жалуются на угольную пыль с терминалов порта, прорабатывается властями, сообщила пресс-служба администрации Находкинского городского округа.

На "Прямую линию" президента позвонил юный житель Находки и пожаловался на угольную пыль, которая идет из порта. Ранее в четверг состоялось заседание рабочей группы по созданию в Находке системы мониторинга воздуха, его провел глава городского округа Андрей Горелов.

"На заседании рабочей группы Андрей Горелов сообщил, что информация о состоянии воздуха в обновляющемся режиме будет транслироваться на сайте администрации Находкинского городского округа в понятной для пользователей форме. Система, которую запустят в Находке, предусматривает установку датчиков на границах санитарных зон угольных терминалов и в жилых микрорайонах города", — говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба, автоматические измерительные приборы будут передавать информацию в единый коммуникационный центр. Над разработкой системы мониторинга работают специалисты Приморгидромета, МГУ имени Невельского, Института автоматики и процессов управления ДВО РАН.

Как сообщил РИА Новости представитель администрации края, дополнительные пылезащитные ограждения, подпорные стенки и новое оборудование устанавливают на угольных терминалах в Находке.

"Так, компания "Дальмормонтаж" сейчас монтирует экраны длиной 130 метров и высотой 15 метров. Приобретены защитные панели, проведены буровые работы под опоры. На территории Терминала Астафьева с 13 до 17 метров увеличена высота пылезащитного ограждения протяженностью 90 метров вдоль угольного склада. В дальнейшем планируется увеличить его высоту до 21 метра на протяжении 300 метров", – сказал собеседник агентства.

По его словам, в порту Восточный закуплены дополнительные подпорные стенки, которые будут установлены по периметру причалов вдоль штабелей угля. Также на двух причалах здесь установлены защитные пологи между причалом и бортом судна при перегрузке навалочных грузов. Также стивидорные компании закупили пять единиц оборудования по пылеподавлению.

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