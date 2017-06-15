В Находке установят систему мониторинга воздуха после жалоб жителей Путину

15:0815.06.2017
(обновлено: 15:09 15.06.2017)
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ВЛАДИВОСТОК, 15 июн — РИА Новости. Вопрос создания системы мониторинга воздуха в Находке, где жители жалуются на угольную пыль с терминалов порта, прорабатывается властями, сообщила пресс-служба администрации Находкинского городского округа.
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На "Прямую линию" президента позвонил юный житель Находки и пожаловался на угольную пыль, которая идет из порта. Ранее в четверг состоялось заседание рабочей группы по созданию в Находке системы мониторинга воздуха, его провел глава городского округа Андрей Горелов.
"На заседании рабочей группы Андрей Горелов сообщил, что информация о состоянии воздуха в обновляющемся режиме будет транслироваться на сайте администрации Находкинского городского округа в понятной для пользователей форме. Система, которую запустят в Находке, предусматривает установку датчиков на границах санитарных зон угольных терминалов и в жилых микрорайонах города", — говорится в сообщении.
Как сообщает пресс-служба, автоматические измерительные приборы будут передавать информацию в единый коммуникационный центр. Над разработкой системы мониторинга работают специалисты Приморгидромета, МГУ имени Невельского, Института автоматики и процессов управления ДВО РАН.
Как сообщил РИА Новости представитель администрации края, дополнительные пылезащитные ограждения, подпорные стенки и новое оборудование устанавливают на угольных терминалах в Находке.
"Так, компания "Дальмормонтаж" сейчас монтирует экраны длиной 130 метров и высотой 15 метров. Приобретены защитные панели, проведены буровые работы под опоры. На территории Терминала Астафьева с 13 до 17 метров увеличена высота пылезащитного ограждения протяженностью 90 метров вдоль угольного склада. В дальнейшем планируется увеличить его высоту до 21 метра на протяжении 300 метров", – сказал собеседник агентства.
По его словам, в порту Восточный закуплены дополнительные подпорные стенки, которые будут установлены по периметру причалов вдоль штабелей угля. Также на двух причалах здесь установлены защитные пологи между причалом и бортом судна при перегрузке навалочных грузов. Также стивидорные компании закупили пять единиц оборудования по пылеподавлению.
За ходом "Прямой линии с Владимиром Путиным" следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Президент России в пятнадцатый раз отвечает на вопросы россиян в рамках программы "Прямая линия с Владимиром Путиным".
За два часа до начала эфира сотрудники сall-центра приняли почти 1,9 миллиона обращений граждан, которые хотели задать свой вопрос президенту.
Большинство граждан, чтобы оставить обращение, звонили в сall-центр, 370 тысяч вопросов поступили через смс, еще 280 тысяч были оставлены пользователями в социальных сетях.
Президент уверен в важности проведения прямых линий с гражданами России. По словам главы государства, подобный формат общения не только помогает решать какие-то социальные проблемы на местах, но и позволяет властям понять, что больше всего беспокоит россиян на данный момент.
Согласно опросу Фонда "Общественное мнение", три четверти россиян (74%) отметили необходимость проведения прямой линии с президентом России, при этом 57% опрошенных уверены, что ее проведение влияет на положение дел в стране.
Прямая линия началась с обсуждения темы экономического кризиса. Президент отметил, что, согласно имеющимся объективным данным, рецессия в российской экономике преодолена.
Говоря об экономических проблемах, глава государства отметил снижение доходов россиян. По его словам, существующая структура экономики определяет низкую производительность труда. "Если мы не будем ее повышать, то тогда не будет и новых рабочих мест, тогда не будут повышаться доходы. Это ключевая вещь", - сказал президент.
В ходе прямой линии президент отметил, что санкции хоть и повлияли на состояние российской экономики, однако более важной проблемой стало падение цен на нефть, газ и металлургическую промышленность.
В ходе прямой линии Путин напомнил, что, по оценкам ООН, Россия потеряла от санкций 50-52 миллиарда долларов, а те, кто их ввели, - 100 миллиардов долларов.
Во время прямой линии житель Владивостока пожаловался президенту о сложностях, которые возникают при получении "дальневосточного гектара". Глава государства пообещал изучить этот вопрос и разобраться с кадастровыми проблемами.
Президент России в ходе прямой линии рассказал и о причинах назначений новых губернаторов. По словам главы государства, в каких-то регионах губернаторы сами "поставили вопрос о том, чтобы использовали их на других участках работы". "Где-то мы почувствовали, что люди уже хотят перемен, и поэтому инициировали этот процесс", — отметил Путин.