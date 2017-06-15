ПЯТИГОРСК, 15 июн — РИА Новости, Маргарита Савельева. Прокуратура Ставропольского края начала проверку по факту обращения пострадавшей от паводка в селе Краснокумском на "Прямую линию" с президентом, сообщил РИА Новости представитель ведомства.

Жительница села Краснокумского Георгиевского района в ходе "Прямой линии" сообщила, что так и не получила положенной компенсации, а за подготовку справок для признания ее пострадавшей органы власти и МФЦ просят платить деньги.

"По указанию Генеральной прокуратуры начата проверка по фактам, озвученным в обращении в ходе "Прямой линии", — сказал собеседник агентства.

Тем временем в МФЦ Георгиевского района не исключили, что женщина руководствовалась слухами, так как уплата госпошлины за справку о праве на недвижимость на пострадавших не распространяется. Соответствующие договоренности ранее были достигнуты с Росреестром, отметили в МФЦ.

Паводок в Ставропольском крае вызвали рекордные за полвека дожди. От стихии в регионе пострадали 28 населенных пунктов. Более 2 тысяч домов, в которых проживают свыше 6,6 тысячи человек, оказались затоплены. Как ранее сообщили в администрации Минераловодского городского округа, всего краю потребуется 162 миллиона рублей на единовременные выплаты всем жителям региона, попавшим в зону подтопления, 620 миллионов рублей — на выплаты частичного ущерба, 387 миллионов рублей — за полную утрату.