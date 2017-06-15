Путин заявил, что россияне не считают США врагом

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Российские граждане не считают Америку своим врагом, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Я могу сказать, как сегодняшний глава Российского государства. Я знаю настроения наших людей. Мы не считаем Америку своим врагом. Более того, дважды в истории, когда нам было особенно трудно, мы объединяли свои усилия, в двух мировых войнах были союзниками", — сказал Путин в четверг в ходе "прямой линии".

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