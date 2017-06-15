Четверг стал самым холодным днем в Москве за последние 138 лет

Девушка на Красной площади в Москве во время дождя. Архивное фото

Девушка на Красной площади в Москве во время дождя. Архивное фото

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Дневная температура в четверг, 15 июня, в Москве оказалась самой низкой за последние 138 лет, и вполне возможно, что и этот рекорд будет сегодня побит, заявил РИА Новости специалист погодного центра "Фобос" Евгений Тишковец.

"Такого не было 138 лет, сейчас фактическая погода в Москве — 9,5 градусов тепла, а рекорд был 9,9 градусов. Так что возможно, что мы даже и побьем рекорд 138-летней давности. Если да, то такого в Москве в жизни никогда не было", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что речь идет именно о дневной температуре, а не о минимальной температуре дня, которую традиционно определяют в ночные часы.

Ранее метеорологи сообщили, что четверг станет самым холодным днем на этой неделе в Москве — температура соответствует обычным показателям конца апреля.