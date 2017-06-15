Жители Ольхона верят, что обращение к Путину решит проблемы острова

ИРКУТСК, 15 июн – РИА Новости. Глава администрации Хужирского муниципального образования на байкальском острове Ольхон Вера Маланова после "прямой линии с президентом" заявила РИА Новости, что Владимир Путин услышал самое главное: сохраняя природу, нельзя забывать о людях.

В ходе "прямой линии" Путин пообещал жителям острова Ольхон рассмотреть вопрос о внесении изменений в действующие природоохранные законы — вместе с экологическими организациями, "которые должны следить за тем, чтобы мы здесь не перестарались".

"Трудно передать все наши проблемы, копившиеся десятилетиями, за две минуты эфира. Но президент услышал главное: в его ответе прозвучало, что охраняя природу, нельзя забывать о людях. Сейчас получается, что из-за закона о сохранении Байкала нам нельзя строить даже детсады и школы, не говоря уже о собственных домах. Мы написали сотни писем в правительство региона, в Госдуму, но никаких результатов. Обращение к Владимиру Путину – наша последняя надежда на перемены", — сказала Маланова.

Она также отметила, что теперь, заручившись поддержкой президента, жители Ольхона будут еще активнее добиваться внесения изменений в закон, которые дали бы им возможность развивать инфраструктуру острова.

Поселок Хужир расположен на территории Ольхона — крупнейшего и единственного обитаемого острова на Байкале. Большая часть острова расположена в особо охраняемой природной зоне, на территории Прибайкальского национального парка. К поселку ведет грунтовая дорога, на которой много ям, из-за чего автомобилисты часто едут по степи, что разрушает экосистему острова. Площадь Ольхона — 730 квадратных километров, население — 1,5 тысячи человек, 55% территории острова занимает степь, остальное — леса. Летом остров посещает около 400 тысяч российских и иностранных туристов. При этом на Ольхоне нет очистных сооружений и инфраструктуры для переработки и утилизации мусора.

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