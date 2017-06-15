Московские власти одобрили демонтаж монорельса

МОСКВА, 15 июн — РИА Недвижимость. Власти Москвы одобрили демонтаж единственной в столице линии монорельса, следует из сообщения Москомстройинвеста.

Как говорится в нем, градостроительно-земельная комиссия Москвы в четверг согласилась с подготовкой проекта реконструкции монорельсовой транспортной системы, предусматривающий продление трамвайной линии, которая проходит по улице Академика Королева, до существующей Краснопресненской трамвайной сети на улице Костякова.

"Таким образом, изолированная трамвайная сеть соединится с основной трамвайной сетью Москвы. В настоящее время рассматривается несколько вариантов трассировки", — указывается в сообщении.

Московский монорельс протяженностью 5,1 километра был открыт в 2004 году на северо-востоке столицы. Маршрут линии проходит от района метро "Тимирязевская" до улицы Сергея Эйзенштейна.

Ранее руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев говорил о том, что приступить к проектированию замены монорельсовой дороги трамвайным движением планируется в 2018 году. Эстакады монорельса планируется сохранить лишь на пересечении с железной дорогой и автодорогами, а большая часть большая часть нового трамвайного маршрута пройдет по земле, отмечал глава департамента.