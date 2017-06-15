Путин пообещал рассмотреть внесение изменений в природоохранные законы

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал жителям острова Ольхон на Байкале рассмотреть вопрос о внесении изменений в действующие природоохранные законы.

Один из жителей острова рассказал президенту во время "прямой линии" о проблемах с дорогами, а точнее — фактическом их отсутствии, поскольку формально невозможности их строить, так как "по закону на острове нельзя делать карьеры". Также житель пожаловался и на качество питьевой воды на острове, отсутствие ее фильтрации и сильные ограничения для полноценного пользования лесом и полями, в том числе для выгула скота.

"Нужно вносить изменения в действующие правила и действующие законы, которые позволили бы осуществлять согласованную с экологическими организациями хозяйственную деятельность, обеспечивающую нормальную, цивилизованную жизнедеятельность людей, живущих на этих территориях. Нужно будет внести изменения в эти законы, я для себя отметил, вместе с вами поработаем. Повторяю, вместе с экологическими организациями, которые должны следить за тем, чтобы мы здесь не перестарались", — сказал Путин.

Он добавил, что хотя, по словам жителя острова, экологические нормы и требования в законе слишком ужесточили, а эти территории еще и наверняка защищены международными обязательствами России, но "все должно быть в рамках разумного". "Вот водоохранная зона, о которой вы сейчас говорите, она должна соответствовать не только статусу и значению Байкала, она должна соответствовать и потребностям людей, которые там уже живут. Нельзя заставлять людей таскать воду в ведрах и бетонах за несколько километров, и качество воды должно быть обеспечено, дороги должны сделать", — сказал глава государства.

Поселок Хужир расположен на территории Ольхона — крупнейшего и единственного обитаемого острова на Байкале. Большая часть острова расположена в особо охраняемой природной зоне, на территории Прибайкальского национального парка. К поселку ведет грунтовая дорога, на которой много ям. Из-за этого автомобилисты часто едут по степи, это разрушает экосистему острова.

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