Путин не хочет, чтобы его внуки росли "принцами крови"

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объяснил, что не рассказывает о своих внуках, поскольку не хочет, чтобы они росли "принцами крови".

"Понимаете в чем дело, я не хочу, чтобы они росли какими-то "принцами крови", я хочу, чтобы они нормальными людьми росли. Для этого им нужно обычное общение, рядовое общение в детских коллективах. Стоит мне сейчас только сказать возраст, имя — они сразу же будут идентифицированы, их не оставят в покое. Это нанесет ущерб развитию ребенка", — сказал он на прямой линии.

"Я прошу меня понять правильно и отнестись с пониманием", — добавил президент.

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