Путин попросит кабмин заняться проблемой мусорного полигона в Балашихе

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе "прямой линии" заявил, что попросит правительство и главу Московской области заняться проблемой приближающейся к жилым домам и существующей уже более полувека мусорной свалки в подмосковной Балашихе.

К главе государства обратились жители домов в одном из микрорайонов Балашихи, которые живут рядом с огромным мусорным полигоном. Эта свалка существует более 50 лет и уже стала заметна из космоса — она занимает около 50 гектаров.

"Из федерального бюджета выделено 5 миллиардов рублей на решение текущих, наиболее острых вопросов. И у вас, безусловно, один из таких наиболее острых текущих вопросов. Я попрошу и губернатора, и правительство Российской Федерации использовать эти ресурсы для того, чтобы заняться наиболее острыми — такими как ваш — вопросами. И надеюсь, что это будет сделано", — заявил Путин.

Президент отметил, что вопрос близости таких полигонов к жилым домам, действительно, очень болезненный. Наиболее остро эта проблема стоит как раз в Московской области, а также в Татарстане, Туле, в некоторых других регионах, уточнил он. Глава государства напомнил, что уже принято решение о строительстве мусороперерабатывающих заводов, которых на первом этапе будет четыре, и три из них — в Московской области.

"Что касается Балашихи, то позанимаемся отдельно, постараемся это сделать. Я прекрасно понимаю и вижу сейчас остроту этой проблемы, она складывалась десятилетиями. Попробуем сделать это как можно быстрее", — добавил Путин.

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