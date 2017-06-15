Путин на прямой линии вспомнил про "столыпинские вагоны" и смертную казнь

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин в ходе прямой линии вспомнил про "столыпинские вагоны" для переселенцев и смертную казнь, которая была разрешена в царской России.

Житель Владивостока пожаловался главе государства на бюрократию и сложности при оформлении дальневосточного гектара и отметил, что 100 лет назад в эпоху Столыпина, когда крестьяне массово переселялись на восток, таких проблем не было, хотя инструменты были примитивными.

"Про Столыпина вы, конечно, к месту вспомнили. Только надо иметь в виду, что там были еще и "столыпинские вагоны", куда насильственно помещали людей. И были так называемые столыпинские галстуки. Это не что другое, как виселица. Но, правда, надо не забывать и все то положительное, что было сделано Столыпиным для нашей страны. Именно поэтому и памятник ему стоит в Москве у Дома правительства", — сказал президент.

"Но у нас смертная казнь не применяется, как вы знаете. Хотя, иногда… Ну, вы понимаете, что я имею в виду", — добавил он.

В начале XX века реформатор Петр Столыпин, проводя аграрную реформу, принял ряд мер для переселения крестьян из европейской части в незаселенные районы Сибири и Дальнего Востока. Для перевозки многочисленных переселенцев в те времена были приспособлены обычные товарные вагоны. "Столыпинским галстуком" до и после революции называли веревку для виселицы.

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