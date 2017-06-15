Путин рассказал о рождении второго внука

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что его дети не вмешиваются в политику и живут в Москве обычной жизнью.

"Мои дети, дочери, несмотря на все слухи, они живут здесь, в России, в Москве. И внуки у меня есть. Они тоже живут нормальной жизнью. Дочери у меня занимаются наукой, образованием. Никуда не лезут, ни в какую политику, живут нормально, рядовой жизнью", — отметил Путин в ходе прямой линии.

"Что касается внуков, кто-то уже в детский сад ходит", — ответил он на просьбу Татьяны Прокопенко из Кабардино-Балкарии рассказать о своих внуках.

"Понимаете, в чем дело, я не хочу, чтобы они росли какими-то "принцами крови", я хочу, чтобы они нормальными людьми росли. Для этого им нужно обычное общение, рядовое общение в детских коллективах", — добавил Путин.

По его словам, если он назовет имена внуков, то "их не оставят в покое".

Ранее в интервью Оливеру Стоуну президент рассказал, что гордится своими дочерьми, и посетовал на то, что редко может видеться с внуками. Он также признался, что иногда дискутирует со своими зятьями, причем зачастую мнения бывают разными.

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