МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что к ней до сих пор не обратился ни один якобы пострадавший от преследования в Чечне гомосексуалист, готовый назвать свою фамилию, также она ждет результатов проверки правоохранителей, чтобы принять решение о направлении в регион своих сотрудников.

Ранее омбудсмен гарантировала сохранение в тайне имени граждан, которые считают себя пострадавшими от преследования геев в Чечне и обратятся к ней за помощью, и обеспечение всех предусмотренных степеней государственной защиты. Кроме того, она рассказывала о планах направить сотрудников своего аппарата в Чечню для расследования информации о возможном преследовании гомосексуалистов в регионе.

"Ко мне не пришел ни один человек, который был бы готов назвать фамилию, имя, отчество и получить защиту. По поводу командирования сотрудников… ожидаю работу Следственного комитета, по результатам которого и будет принято решение", — сказала Москалькова РИА Новости.

В начале апреля в "Новой газете" появился материал, в котором говорилось о массовом задержании в Чечне жителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг данные газеты, а пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что нет оснований не доверять информации об отсутствии каких-либо гонений на геев, представленной главой Чечни Рамзаном Кадыровым в ходе общения с президентом Владимиром Путиным. Москалькова сообщила, что получила от издания имена людей, которые якобы подверглись репрессиям из-за нетрадиционной сексуальной ориентации, и направила обращение главе СК.

Прокуратура и другие правоохранительные органы Чечни организовали проверки после публикации в "Новой газете", указывалось в ответе пресс-службы Генпрокуратуры на запрос РИА Новости. Сам Кадыров ранее заявлял, что руководство и правоохранительные органы Чечни готовы взаимодействовать с федеральными органами для проверки сообщений СМИ о положении сексуальных меньшинств, однако никаких официальных заявлений об их притеснениях до сих пор не поступало. Он подчеркнул, что "подобное явление не характерно для чеченского народа". Совет при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека заявлял, что не нашел даже косвенных подтверждений материалов статьи о преследовании гомосексуалистов в республике. В заявлении СПЧ подчеркивается, что в Чечне высоко ценят человеческую жизнь "вне зависимости от расовых, национальных, религиозных и иных особенностей личности".