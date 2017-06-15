"Аист на крыше" предложил новый вариант программы материнского капитала

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Общественный проект "Аист на крыше" направил в правительство РФ свой вариант законопроекта по изменению программы материнского капитала.

Материнский капитал — действующая в России с 2007 года мера поддержки семей, в которых родился второй или последующий ребенок. В 2017 году размер маткапитала составляет 453 тысячи рублей и до конца действия программы 31 декабря 2018 года индексироваться не будет. Использовать средства материнского капитала можно на улучшение жилищных условий, обучение ребенка, пенсионное обеспечение матери или реабилитацию ребенка-инвалида. В настоящее время в правительстве обсуждается вопрос о продлении программы материнского капитала с 2018 по 2023 год.

"Суть новаций — стимулирование рождения не только второго, но и третьего ребенка, дифференцированный подход к выплатам в зависимости от региона проживания, расширение перечня направлений для использования материнского капитала. По расчетам специалистов, подобные меры приведут к увеличению рождаемости и экономии бюджетных средств", — говорится в сообщении проекта "Аист на крыше".

По замыслу авторов законопроекта, за второго ребенка следует предоставлять право на 50% от размера материнского капитала, утверждённого на текущий год, а за третьего и последующих — 100%.

По словам руководителя проекта Анжелики Худолеевой, сегодня Россия имеет один из самых высоких показателей в мире по рождаемости первого и второго ребенка, в то же время общий суммарный коэффициент рождаемости (СКР) в России падает. "Таким образом, увеличение общего значения СКР на длительный срок возможно только за счет увеличения рождаемости третьих и последующих детей….То есть, весь потенциал увеличения рождаемости находится в плоскости стимулирования рождений третьих и последующих детей", — утверждает Худолеева.

Предлагается так же дифференцированно подходить к включению субъектов федерации в программу материнского капитала. "Финансовое стимулирование необходимо лишь в тех регионах, где доля вторых, третьих и последующих детей в общем числе рождений не превышает среднероссийский показатель. В других же регионах с высокими показателями меры господдержки семей в виде материнского капитала не должны применяться", — говорится в сообщении проекта.

Кроме того, законопроектом предусмотрено значительное расширение перечня направлений использования материнского капитала. Помимо уже закрепленных законом вариантов распоряжения средствами материнского капитала, предполагается, что семья сможет разместить средства материнского капитала на депозитном счете в банке с возможностью распоряжения только процентами, при этом средства самого материнского капитала можно будет потратить только по направлениям, предусмотренным законом, также в законопроекте предусмотрена возможность купить автомобиль отечественного производства за счет средств материнского капитала или потратить на лечение матери и ребенка.

По оценке экспертов, которые работали над созданием данного законопроекта, обновленная программа маткапитала должна дать существенную экономию бюджетных средств. В первые два-три года экономия может составить порядка 63 миллиардов рублей при этом выигрыш числа дополнительных рождений оценивается в размере — 53 тысяч дополнительно рожденных детей ежегодно.