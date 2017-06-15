"Аист на крыше" предложил новый вариант программы материнского капитала

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Общественный проект "Аист на крыше" направил в правительство РФ свой вариант законопроекта по изменению программы материнского капитала.
Материнский капитал — действующая в России с 2007 года мера поддержки семей, в которых родился второй или последующий ребенок. В 2017 году размер маткапитала составляет 453 тысячи рублей и до конца действия программы 31 декабря 2018 года индексироваться не будет. Использовать средства материнского капитала можно на улучшение жилищных условий, обучение ребенка, пенсионное обеспечение матери или реабилитацию ребенка-инвалида. В настоящее время в правительстве обсуждается вопрос о продлении программы материнского капитала с 2018 по 2023 год.
"Суть новаций — стимулирование рождения не только второго, но и третьего ребенка, дифференцированный подход к выплатам в зависимости от региона проживания, расширение перечня направлений для использования материнского капитала. По расчетам специалистов, подобные меры приведут к увеличению рождаемости и экономии бюджетных средств", — говорится в сообщении проекта "Аист на крыше".
По замыслу авторов законопроекта, за второго ребенка следует предоставлять право на 50% от размера материнского капитала, утверждённого на текущий год, а за третьего и последующих — 100%.
Предлагается так же дифференцированно подходить к включению субъектов федерации в программу материнского капитала. "Финансовое стимулирование необходимо лишь в тех регионах, где доля вторых, третьих и последующих детей в общем числе рождений не превышает среднероссийский показатель. В других же регионах с высокими показателями меры господдержки семей в виде материнского капитала не должны применяться", — говорится в сообщении проекта.
По оценке экспертов, которые работали над созданием данного законопроекта, обновленная программа маткапитала должна дать существенную экономию бюджетных средств. В первые два-три года экономия может составить порядка 63 миллиардов рублей при этом выигрыш числа дополнительных рождений оценивается в размере — 53 тысяч дополнительно рожденных детей ежегодно.