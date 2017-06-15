Путин считает возможным установить предельную разницу в доходах учителей

"Прямая линия" с Путиным - 2017 (36)

Президент РФ Владимир Путин в основной студии московского Гостиного двора перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 15 июня 2017

Президент РФ Владимир Путин в основной студии московского Гостиного двора перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 15 июня 2017

ПУТИН СЧИТАЕТ ВОЗМОЖНЫМ УСТАНОВИТЬ ПРЕДЕЛЬНУЮ РАЗНИЦУ МЕЖДУ УРОВНЕМ ДОХОДОВ МОЛОДЫХ УЧИТЕЛЕЙ И СРЕДНЕЙ ЗАРПЛАТОЙ В ОБРАЗОВАНИИ

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