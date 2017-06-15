Прямая линия с Путиным будет содержательной, заявил Песков

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Сюрпризов от прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным ждать не нужно, но будет интересный, содержательный разговор, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Сюрпризов, наверное, ждать не нужно, нужно ждать интересного, содержательного разговора. Вы знаете, что президент не скупится на определения, на указания, на критику. Поэтому давайте дождемся",- сказал Песков в эфире "Первого канала".

По его словам, нынешняя прямая линия обещает быть самой высокотехнологичной, расширено количество платформ, которые можно использовать, чтобы задать вопрос президенту.

Пятнадцатая ежегодная "Прямая линия с Владимиром Путиным" пройдет в четверг в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1" и "Россия 24", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

Традиционные телевизионные прямые линии появились еще во время первого президентского срока Путина. Первая состоялась 24 декабря 2001 года, четырнадцатая прошла 14 апреля 2016 года. В прошлом году количество обращений к президенту превысило 2,3 миллиона.

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