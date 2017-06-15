МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Большинство россиян (57%) считают, что Евросоюз продлит санкции против России этим летом, следует из данных опроса "Левады-центра".
8.5%Брюссель должен осознать их неэффективность
10.3%В ЕС должны прийти к власти такие политики, как Ле Пен
4.8%Для этого необходимо урегулировать конфликт на Украине
76.4%Санкции останутся в силе, так как нужны ЕС для давления на Россию
Каждый пятый респондент (20%) полагает, что антироссийские санкции продлены не будут. Около четверти опрошенных центром россиян (22%) затруднились ответить. Большинство россиян (70%) считает, что Россия должна продолжать свою политику, невзирая на санкции. За поиск компромисса высказались 19% респондентов, а 10% затруднились ответить.
При этом в обществе растут негативные настроения в отношении США, Евросоюза и Украины. Так, к США "в основном плохо" относятся 43% респондентов, "очень плохо" — 18%. В январе 2017 года эти показатели составляли 40% и 9% соответственно. Очень хорошо к штатам относится лишь 1% респондентов, а около четверти (22%) — "в основном хорошо".
К соседней Украине "в основном плохо" относятся 39% россиян, этот показатель не изменился с начала 2017 года. При этом "очень плохо" к стране относятся 20% опрошенных, их число выросло на 5% с января. "В основном хорошо" к Украине относятся 24% респондентов, 2% — "очень хорошо".
Специалисты "Левады-центра" с 19 по 22 мая опросили 1,6 тысячи человек старше 18 лет из 137 населенных пунктов России. Статистическая погрешность с вероятностью 0,95% не превышает 3,4%, уточнили социологи.