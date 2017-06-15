МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Большинство россиян (57%) считают, что Евросоюз продлит санкции против России этим летом, следует из данных опроса "Левады-центра".

Что нужно, чтобы Евросоюз снял санкции с России? Брюссель должен осознать их неэффективность

В ЕС должны прийти к власти такие политики, как Ле Пен

Для этого необходимо урегулировать конфликт на Украине

Санкции останутся в силе, так как нужны ЕС для давления на Россию Результаты Что нужно, чтобы Евросоюз снял санкции с России? 8.5% Брюссель должен осознать их неэффективность

10.3% В ЕС должны прийти к власти такие политики, как Ле Пен

4.8% Для этого необходимо урегулировать конфликт на Украине

76.4% Санкции останутся в силе, так как нужны ЕС для давления на Россию Все опросы Голосовать

Каждый пятый респондент (20%) полагает, что антироссийские санкции продлены не будут. Около четверти опрошенных центром россиян (22%) затруднились ответить. Большинство россиян (70%) считает, что Россия должна продолжать свою политику, невзирая на санкции. За поиск компромисса высказались 19% респондентов, а 10% затруднились ответить.

При этом в обществе растут негативные настроения в отношении США, Евросоюза и Украины. Так, к США "в основном плохо" относятся 43% респондентов, "очень плохо" — 18%. В январе 2017 года эти показатели составляли 40% и 9% соответственно. Очень хорошо к штатам относится лишь 1% респондентов, а около четверти (22%) — "в основном хорошо".

К Евросоюзу "в основном плохо" относятся 40% опрошенных центром россиян, "очень плохо" — 15%. В начале 2017 года эти цифры составляли 38% и 9% соответственно. Четверть респондентов (25%) демонстрируют "в основном хорошее" отношение, а 2% относятся "очень хорошо".

К соседней Украине "в основном плохо" относятся 39% россиян, этот показатель не изменился с начала 2017 года. При этом "очень плохо" к стране относятся 20% опрошенных, их число выросло на 5% с января. "В основном хорошо" к Украине относятся 24% респондентов, 2% — "очень хорошо".

Специалисты "Левады-центра" с 19 по 22 мая опросили 1,6 тысячи человек старше 18 лет из 137 населенных пунктов России. Статистическая погрешность с вероятностью 0,95% не превышает 3,4%, уточнили социологи.