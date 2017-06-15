Песков рассказал о подготовке Путина к прямой линии

Перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 15 июня 2017

Перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 15 июня 2017

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин двое суток беспрерывно готовился к прямой линии, в ходе которой ответит на вопросы россиян, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, подготовка к мероприятию начинается за неделю.

"Но вплотную, когда он уже освобождает себя от всех мероприятий, фактически – двое (суток), то, чему я был свидетель, двое суток он сидит беспрерывно готовится", — рассказал Песков в эфире Первого канала.

Пятнадцатая ежегодная "Прямая линия с Владимиром Путиным" пройдет в четверг в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1" и "Россия 24", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

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