Дума одобрила законопроект о расширении полномочий ФСО

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении президентский законопроект, расширяющий полномочия Федеральной службы охраны.
Согласно документу, органы госохраны смогут безвозмездно пользоваться аэропортами, аэродромами, вертодромами, посадочными площадками, морскими и речными портами независимо от их форм собственности.
Законопроект разрешает временно запрещать движение транспорта и пешеходов не только на улицах и дорогах, но и на трассах проезда объектов госохраны. Также ведомство сможет определять список вещей и грузов, запрещенных к проносу и провозу на охраняемые объекты.
Также законопроект предусматривает обязательном прохождении дактилоскопии сотрудниками ФСО. Основанием же для отказа в приеме на службу в ведомство станет судимость (в том числе снятая или погашенная), употребление наркотиков и опасных психоактивных веществ, а также занятие бизнесом.
Проектом закона запрещается размещать в СМИ и в интернете информацию (в том числе фото-, видеоматериалы) о себе и других сотрудниках, позволяющую раскрыть их принадлежность к ФСО.
Также сотрудники органов госохраны, имеющие имущество за границей, обязаны в определенный срок с ним расстаться.