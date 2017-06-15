Дума одобрила законопроект о расширении полномочий ФСО

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении президентский законопроект, расширяющий полномочия Федеральной службы охраны.

© Фото : предоставлено Центром по связям с прессой и общественностью ФСО России В ФСО заявили о непричастности сотрудников к инциденту во Владивостоке

Законопроект внесли в Госдуму 11 февраля, в первом чтении он был принят 5 апреля.

Согласно документу, органы госохраны смогут безвозмездно пользоваться аэропортами, аэродромами, вертодромами, посадочными площадками, морскими и речными портами независимо от их форм собственности.

Законопроект разрешает временно запрещать движение транспорта и пешеходов не только на улицах и дорогах, но и на трассах проезда объектов госохраны. Также ведомство сможет определять список вещей и грузов, запрещенных к проносу и провозу на охраняемые объекты.

Документ наделяет руководство ведомства правом устанавливать ненормированный рабочий график для отдельных категорий сотрудников. При этом им полагается ежегодный дополнительный отпуск.

Также законопроект предусматривает обязательном прохождении дактилоскопии сотрудниками ФСО. Основанием же для отказа в приеме на службу в ведомство станет судимость (в том числе снятая или погашенная), употребление наркотиков и опасных психоактивных веществ, а также занятие бизнесом.

Кроме того, к задачам ФСО законопроект относит обеспечение защиты персональных данных объектов государственной охраны и членов их семей.

Проектом закона запрещается размещать в СМИ и в интернете информацию (в том числе фото-, видеоматериалы) о себе и других сотрудниках, позволяющую раскрыть их принадлежность к ФСО.

Также сотрудники органов госохраны, имеющие имущество за границей, обязаны в определенный срок с ним расстаться.