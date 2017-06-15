Москалькова отметила опасность участия детей в несанкционированных акциях

Горожане и полиция во время акции против коррупции на Тверской улице в Москве. 12 июня 2017

Горожане и полиция во время акции против коррупции на Тверской улице в Москве. 12 июня 2017

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Участие детей в несанкционированных митингах опасно, необходимо предотвращать участие в подобных мероприятиях не только детей, но и взрослых, при этом родители имеют право приходить на санкционированные акции вместе со своими детьми, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"В митингах, которые санкционированные, родители вправе прийти со своими детьми. Они на разрешенном митинге, в системе безопасности, рядом скорая помощь, гарантированная система координат… Не вижу в этом ничего плохого", — сказала Москалькова журналистам в четверг.

Что касается несанкционированных митингов, по словам Москальковой, "в них никому не надо участвовать". "Нельзя приветствовать ни участие взрослых, ни участие детей. В этом случае участие детей особенно опасно, потому что нет скорой помощи, нет средств безопасности, которые предусмотрены для санкционированных публичных мероприятий", — сказала омбудсмен.

Москалькова также призвала журналистов не способствовать участию взрослых и детей в несанкционированных акциях. "Они должны быть готовы — родители или дети, — что последуют санкции… Поэтому такой запрет уже сегодня есть, его можно оформить более четко", — заключила она.

Ранее член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов, наблюдавший за митингом оппозиции в Москве в понедельник, отметил тенденцию привлечения молодых людей к участию в несогласованной акции на Тверской улице. Руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников сообщил РИА Новости, что в ходе несанкционированной акции 12 июня в столице было задержано 136 несовершеннолетних, практически все они почти сразу были отпущены.

В Москве в понедельник прошел согласованный митинг протеста на проспекте Академика Сахарова, по последним данным ГУ МВД столицы, в нем приняло участие около 1800 человек, хотя организаторы подавали заявку на 15 тысяч. При этом оппозиционер Алексей Навальный призывал людей сменить место согласованной акции на Тверскую улицу, где проходил фестиваль, а политический митинг не был согласован. Мэрия Москвы назвала эти призывы провокацией, а прокуратура напомнила об ответственности за подобные действия.

Московская полиция, по данным ГУ МВД столицы, задержала в понедельник Навального за призывы к участию в несанкционированной акции в центре Москвы, что является повторным нарушением им статьи КоАП, а также за неповиновение правоохранительным органам.