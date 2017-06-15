Москалькова отметила опасность участия детей в несанкционированных акциях

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Участие детей в несанкционированных митингах опасно, необходимо предотвращать участие в подобных мероприятиях не только детей, но и взрослых, при этом родители имеют право приходить на санкционированные акции вместе со своими детьми, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Что касается несанкционированных митингов, по словам Москальковой, "в них никому не надо участвовать". "Нельзя приветствовать ни участие взрослых, ни участие детей. В этом случае участие детей особенно опасно, потому что нет скорой помощи, нет средств безопасности, которые предусмотрены для санкционированных публичных мероприятий", — сказала омбудсмен.
Ранее член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов, наблюдавший за митингом оппозиции в Москве в понедельник, отметил тенденцию привлечения молодых людей к участию в несогласованной акции на Тверской улице. Руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников сообщил РИА Новости, что в ходе несанкционированной акции 12 июня в столице было задержано 136 несовершеннолетних, практически все они почти сразу были отпущены.
Московская полиция, по данным ГУ МВД столицы, задержала в понедельник Навального за призывы к участию в несанкционированной акции в центре Москвы, что является повторным нарушением им статьи КоАП, а также за неповиновение правоохранительным органам.