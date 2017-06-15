Челябинский Минздрав прокомментировал иск о перепутанных 30 лет назад детях

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Сейчас затруднительно восстановить медицинскую документацию и ход событий 30-летней давности, о которых говорится в судебном иске жительницы Южного Урала, заявившей, что ее ребенка после рождения отдали другой семье, сообщила в четверг РИА Новости консультант управления организации медицинской помощи детям и матерям минздрава Челябинской области Ирина Смирнова.

Как сообщалось ранее, в Центральный районный суд Челябинска поступил иск о компенсации морального вреда от местной жительницы Зои Тугановой. Ответчиками выступают региональное министерство здравоохранения и "Областной перинатальный центр". По данным местных СМИ, женщина требует 3 миллиона рублей за то, что 30 лет назад в роддоме ее дочь отдали другой семье, а ей самой пришлось воспитывать чужую девочку.

"В исковом заявлении описано произошедшее 30 лет назад. Тридцать лет назад Областной перинатальный центр не существовал как юридическое лицо. В то время был областной родильный дом. Восстановить ход событий и медицинскую документацию затруднительно. Она хранится 25 лет. Возможно, назначат судебно-медицинскую экспертизу. Все будет зависеть от решения суда", — сказала Смирнова.