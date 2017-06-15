На прямую линию с Путиным поступило 1,87 миллиона вопросов

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Около 1,87 миллиона обращений получено на "Прямую линию с Владимиром Путиным", которая стартует через два часа, сообщили в эфире телеканала "Россия 24".

На эту минуту, как сообщается, более половины обращений поступили посредством звонков, также 370 тысяч вопросов поступило через смс, 280 тысяч обращений — через социальные сети. Как отмечается, вопросы поступают не только из России, но и из-за рубежа.

Сотрудники Call-центра также рассказали в эфире "Россия24" о запомнившихся обращениях. Например, маленькая девочка попросила оказать помощь в поиске потерянного старого самовара для своего дедушки, который очень болеет. Еще одна девушка, инвалид детства, спела для президента песню. В целом же россиян, которые обращаются на прямую линию, интересуют вопросы жилья.

Пятнадцатая ежегодная "Прямая линия с Владимиром Путиным" пройдет в четверг в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1" и "Россия 24", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

Традиционные телевизионные "прямые линии" появились еще во время первого президентского срока Путина. Первая состоялась 24 декабря 2001 года, четырнадцатая прошла 14 апреля 2016 года. В прошлом году количество обращений к президенту превысило 2,3 миллиона.

Подробнее об общении Владимира Путина с россиянами в прямом эфире читайте в справке РИА Новости >>