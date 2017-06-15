Электрички в Москве будут работать дольше на Кубок конфедераций

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Аэроэкспрессы и пригородные поезда в российской столице будут работать дольше обычного в дни проведения Кубка конфедераций, заявил руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов журналистам в четверг.

"У нас в рамках утвержденного мэром плана обеспечения транспортного обслуживания данного спортивного мероприятия продлевается работа и аэроэкспресса, и пригородных поездов, и маршрутов 18, которые определены как маршруты, которые обслуживают данное спортивное мероприятие. Там и продление работы на несколько часов со стороны аэроэкспресса, и пригородные железнодорожные компании почти на два часа продлевают работу, и наземный транспорт у нас работает почти на четыре часа больше, чем обычно", — сказал Ликсутов.

При этом он напомнил, что в городе продолжают работать ночные маршруты по обычному режиму.