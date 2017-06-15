МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины Минздрава рассчитал нормы потребления алкоголя для мужчин и женщин в неделю, пишет газета "Известия".

Специалисты сделали расчеты для водки, коньяка, виски, шампанского, коктейля, пива, сухого и крепленого вина. Они выделили стандартную для каждого типа продукции дозу — это такое количество напитка, в котором содержится 10 грамм этилового спирта.

В итоге получилось, что мужчина может пить по 1,5 литра пива крепостью 4,5 градусов три дня в неделю, или одну бутылку крепленого вина в неделю, или рюмку водки два раза в день и оставаться в зоне низкого риска для здоровья.

Женщине можно в день выпить два бокала сухого вина объемом 100 миллилитров и крепостью 13 градусов, или бокал шампанского объемом 150 миллилитров, или одну рюмку водки в день. Превышение дозировки поднимает и уровень риска.

Для классификации доз напитков и составления шкалы рисков были использованы рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

Ранее в Минздраве сообщали, в будущем планируют указывать допустимые нормы употребления алкоголя на бутылках.

По мнению директора Института наркологического здоровья нации Олега Зыкова, выявить допустимые и недопустимые уровни потребления алкоголя невозможно, так как подобные рекомендации должны составляться для конкретного человека с учетом состояния его здоровья и веса.

Глава центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин пояснил журналистам, что людям достаточно сложно контролировать употребление алкоголя в определенных дозах и остановиться в нужный момент. Он добавил, что рекомендуемые дозы алкоголя способствуют выделению дофамина, однако при употреблении уже следующей минимальной дозы алкоголь начинает действовать как седативное средство.