ОНФ в Хабаровске заявил о новом сбросе нефтепродуктов в Амур

ХАБАРОВСК, 15 июн — РИА Новости. Экологи хабаровского отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) подтверждают новый факт сброса нефтепродуктов в Амур через ливневый коллектор в Хабаровске, сообщает в четверг ОНФ.

В марте этого года активисты ОНФ обнаружили загрязнение нефтепродуктами берега Амура в районе ТЭЦ-2 по улице Тихоокеанской в Хабаровске. Размер пятна составлял более 400 квадратных метров на берегу и более 100 квадратных метров в акватории Амура. СУ СК РФ по Хабаровскому краю провело осмотр загрязненной территории и сливного коллектора, расположенного в реке Курча-Мурча (впадает в Амур). По факту загрязнения нефтепродуктами было возбуждено уголовно дело по статье "нарушение правил обращения экологически опасных веществ".

"Экологи Народного фронта подтверждают факт сброса нефтепродуктов в Амур через ливневый коллектор Курча-Мурча в районе ТЭЦ-2 в Хабаровске… Общая протяженность загрязнения составляет более 10 километров", — говорится в сообщении.

По данным ОНФ, жители города новое пятно наблюдают с 10 июня. Группа активистов отправилась к месту загрязнения.

"Мы убедились, что из коллектора в Амур поступают нефтепродукты. Скорее всего, виной всему дожди, всю неделю шедшие в Хабаровске. На данном участке присутствуют признаки инфильтрации смести воды и неустановленных нефтепродуктов из почвы, которые, вероятно, накапливались в подземных водоносных пластах десятки лет и сейчас выходят на поверхность. Однако основным источником поступления нефтепродуктов в Амур являются именно воды из ливневого коллектора", — приводятся в сообщении слова координатора проекта "Генеральная уборка ОНФ/Карта Свалок" по Хабаровскому краю Владимира Сидорова.

Отмечается, что с марта этого года ОНФ ежемесячно фиксирует аналогичные факты сброса, однако до сих пор виновные так и не установлены. В адрес МЧС Хабаровского края и территориального управления Росприроднадзора по ДФО направлены письма, с просьбой разобраться в случившемся и дать ситуации правовую оценку.