Путин объяснил необходимость "пакета Яровой"

ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. Пакет российских антитеррористических законов обоснован и необходим в борьбе с терроризмом, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime.

Пакет антитеррористических законов, подписанный президентом РФ в июле 2016 года, обязывает операторов связи и интернет-компании до полугода хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео- и звуковые файлы, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб. Норма о хранении пользовательского трафика вступает в силу с 1 июля 2018 года.

"Закон, который мы приняли, говорит о необходимости более долгого сохранения информации компаниями, которые занимаются интернетом, связью и так далее. При этом сущностная, личная информация может быть получена спецслужбой или правоохранительными органами только по решению суда. Такой закон действует в Соединенных Штатах, в Канаде, в Австралии и во многих других странах", — сказал Путин.

Интервью записывалось с июля 2015 года по февраль 2017.

Президент отметил, что считает это "обоснованным и необходимым в борьбе с терроризмом": если эти данные просто уничтожаются, тогда исчезают любые возможности работать по криминальным элементам.

"В Сирии сейчас, к сожалению, для нас, воюют на стороне террористов, на стороне ДАИШ (ИГ, группировка запрещена в РФ – ред.) и других террористических организациях 4,5 тысячи граждан России и еще 5 тысяч как минимум граждан среднеазиатских государств, бывших республик Советского Союза. Поэтому они имеют свои связи в России. В прошлом году наши специальные службы предотвратили 45 преступлений террористического характера", — подчеркнул глава государства.