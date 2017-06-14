Большинство россиян считают прямую линию с Путиным полезной

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Три четверти россиян (74%) заявляют о необходимости прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, при этом 57% опрошенных уверены, что ее проведение влияет на положение дел в стране, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Очередная "Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным" выйдет 15 июня в 12.00 мск в прямом эфире Первого канала, "России 1", "России 24", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

"По мнению 57% опрошенных, "Прямая линия" сказывается на положении дел в стране: "вскрываются проблемы", "люди жалуются – президент помогает", "начинают работать лучше местные органы". Двадцать девять процентов не видят связи между "Прямой линией" и делами в государстве", — говорится в сообщении.

По результатам исследования, 59% россиян не хотели бы задавать вопрос президенту, в то же время 7% спросили бы о пенсиях, 5% — о повышении зарплаты, по 3% — о социальной защите и льготах, борьбе с ростом цен, экономических проблемах, вопросах ЖКХ, борьбе с безработицей.

Согласно исследованию, 18% опрошенных считают, что прямую линию можно проводить реже или вовсе обойтись без нее. Как выяснили социологи, в этом году смотреть прямую линию с президентом планируют 58% респондентов.

Опрос проводился среди 1,5 тысячи респондентов в 53 субъектах РФ с помощью интервью в режиме face-to-face. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.