Запрет на анонимность: законопроект о мессенджерах прошел первое чтение

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Законопроект о регулировании работы мессенджеров прошел в Госдуме первое чтение. Документ, запрещающий анонимность в сервисах обмена мгновенными сообщениями, поддержали 356 депутатов, двое высказались против, один воздержался.

Законопроект, предусматривающий поправки к закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", в нижнюю палату парламента внесли в конце мая депутаты от трех фракций: Марина Мукабенова ("Единая Россия"), Олег Николаев ("Справедливая Россия") и Александр Ющенко (КПРФ).

Документ обязывает организаторов обмена мгновенными сообщениями обеспечивать передачу сообщений только тех пользователей, которые идентифицированы в соответствии с законодательством. Для этого авторы законопроекта предлагают присваивать абонентам идентификационные номера на основании договоров, которые мессенджеры должны будут заключать с операторами связи.

Кроме того, организаторов обмена сообщениями предполагается обязать предоставлять пользователям техническую возможность отказаться от получения сообщений других пользователей, а также обеспечить возможность рассылки сообщений по инициативе государственных органов.

Также должна быть предусмотрена возможность ограничить рассылку и передачу сообщений с данными, нарушающими российское законодательство. В случае невыполнения этих требований оператор связи может ограничить доступ к мессенджеру по решению уполномоченного органа и основании решения суда.

Идентификация абонентов

Принятие законопроекта завершает цикл формирования системы идентификации абонентов, заявил глава комитета по информполитике Леонид Левин.

"Поскольку на сегодняшний день объем передаваемой информации посредством мессенджеров уже превысил объем информации, передаваемый традиционными операторами связи, а также в связи с тем, что владельцы не предложили каких-либо мер регулирования своей деятельности самостоятельно, было решено поддержать данный законопроект", — сказал он, выступая на пленарном заседании.

Он добавил, что в России мессенджерами пользуются десятки человек, и эти средства коммуникации становятся основными для общения между людьми.

"При этом мессенджеры остаются вне правового поля. Фактически законность работы мессенджера зависит от произвольных решений его владельцев", — считает депутат.

При этом, по его словам, некоторые положения законопроекта нуждаются в корректировках. Так, ко второму чтению депутаты намерены, в частности, уточнить понятие сервиса обмена мгновенными сообщениями, а также прописать обязанность их организаторов делать массовые рассылки по инициативе органов госвласти.

Кроме того, добавил Левин, что многие мессенджеры идентифицируют своих пользователей без абонентского номера. Поэтому необходимо дополнительно обсудить вопрос об обязательной идентификации таких пользователей по номеру телефона.

Депутат от "Единой России" Марина Мукабенова, одна из авторов законопроекта, отметила, что он может стать дополнительным механизмом защиты от распространения информации, нарушающей законодательство.

"Это и экстремистский контент, и реклама наркотических средств, информация, угрожающая здоровью детей, и даже детская порнография. Все это только подчеркивает необходимость законодательно предусмотреть возможность пресечения противоправной информации", — сказал она.

ЛДПР против

Предлагаемые законопроектом способы борьбы с мессенджерами абсолютно бесперспективны и лишены здравого смысла, заявил депутат от ЛДПР Андрей Луговой.

Он считает, что одобренный Госдумой документ носит декларативный характер, а для его реализации просто нет инструментов.

"Мы терминологически здесь выглядим, извините меня, просто смешно. Во-первых, нет никакого инструмента для реализации у Роскомнадзора этого закона вообще. Потому что нет даже понимания, как мессенджеры работают", — сказал Луговой.

Он обратил внимание на то, что даже в США нет кодов пользования мессенджера WhatsApp. "Потому что используется так называемый RSA-алгоритм. Это математическая модель, пока никто ее не взломал. Человек, который когда-то вскроет эту модель, получит Нобелевскую премию. А мы с вами говорим о том, чтобы Роскомнадзор что-то блокировал", — считает депутат.

Он пояснил свою мысль на примере многоквартирного дома, где все пользуются через Wi-Fi телефонной связью и на IP-адрес идет огромный поток зашифрованной связи. "Роскомндазор просто понятия не будет иметь, что там зашифровано, он никогда не определит, где клиент идентифицированный, а где клиент неидентифицированный. Это же понять никогда не сможет тот же самый WhatsApp, который находится где-то в Калифорнии… То есть уязвимость этого алгоритма пока не обнаружена, а значит, коды вскрывать тоже невозможно", — подчеркнул Луговой.

В целом, по мнению парламентария, "это напоминает такую войну с покемонами".