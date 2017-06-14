Госдума приняла в I чтении законопроект о предельном возрасте главврачей

МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предлагающий установить предельный возраст 65 лет для замещения должностей руководителей и заместителей руководителей государственных и муниципальных медицинских организаций.

"Законопроектом предлагается установить предельный возраст для замещения должностей руководителей и замруководителей государственных или муниципальных медицинских организаций. Такие должности могут занимать лица не старше 65 лет независимо от времени заключения с ним трудовых договоров", — говорится в пояснительной записке.

Уточняется, что лица, занимающие указанные должности и достигшие возраста 65 лет, переводятся с их письменного согласия на иные должности, соответствующие их квалификации.

Срок пребывания в должности руководителя государственной или муниципальной медицинской организации может быть продлен до 70 лет учредителем по представлению общего собрания (конференции) работников организации.

Руководитель государственной или муниципальной медицинской организации вправе продлить срок пребывания в должности своего заместителя до достижения им возраста 70 лет в порядке, установленном уставом медицинской организации.

Ранее в профсоюзе работников здравоохранения РФ выступили категорически против введения возрастного ценза для главврачей и их заместителей, поскольку законопроект может привести лишь к росту коррупции в этой области.