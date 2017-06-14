ЛДПР считает, что законопроект о мессенджерах лишен смысла

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Фракция ЛДПР выступает против законопроекта о регулировании мессенджеров в РФ, считая, что предложенные в документе меры бесперспективны и лишены здравого смысла, заявил депутат от ЛДПР Андрей Луговой.

Госдума в первом чтении приняла законопроект о регулировании мессенджеров в РФ, который обязывает идентифицировать пользователей по номеру телефона и отказывать им в обмене сообщениями при несоблюдении этого условия. В случае неисполнения мессенджерами требований об ограничении рассылки сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ, законопроект предусматривает возможность ограничения оператором связи доступа к мессенджеру по решению уполномоченного федерального органа исполнительной власти на основании вступившего в законную силу решения суда.

"То, какие предлагаются в этом законе пути реализации, борьбы с так называемыми мессенджерами абсолютно бесперспективны, лишены всякого здравого смысла", — сказал Луговой на пленарном заседании Госдумы.

По его мнению, законопроект носит глубокого декларативный характер, хотя затрагивает фундаментальные основы связи, интернета и криптографии. "Мы терминологически здесь выглядим, извините меня, просто смешно. Во-первых, нет никакого инструмента для реализации у Роскомнадзора этого закона вообще. Потому что нет даже понимания, как мессенджеры работают", — подчеркнул парламентарий.

Он обратил внимания на то, что даже в США нет кодов пользования мессенджера WhatsApp. "Потому что используется так называемый RSA-алгоритм. Это математическая модель, пока никто ее не взломал. Человек, который когда-то вскроет эту модель, получит Нобелевскую премию. А мы с вами говорим о том, чтобы Роскомнадзор что-то блокировал", — отметил Луговой.

"Вы представьте многоквартирный дом, все пользуются через Wi-Fi телефонной связью, на IP-адрес идет огромный поток зашифрованной связи. Роскомндазор просто понятия не будет иметь, что там зашифровано, он никогда не определит, где клиент идентифицированный, а где клиент неидентифицированный. Это же понять никогда не сможет тот же самый WhatsApp, который находится где-то в Калифорнии… То есть уязвимость этого алгоритма пока не обнаружена, а значит коды вскрывать тоже невозможно", — сказал Луговой.

По его словам, невозможно исполнить предложенный законопроект. "Это напоминает такую войну с покемонами", — добавил он.